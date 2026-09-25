Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy tại xã Thông Nông
Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với UBND xã Thông Nông tổ chức hội nghị huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 60 học viên là thành viên Đội phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng ủy, UBND xã.
Tại buổi huấn luyện, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phổ biến những kiến thức về phòng ngừa cháy, nổ; nguyên nhân, nguy cơ thường gặp tại trụ sở làm việc, hộ gia đình; hướng dẫn quy trình xử lý khi phát hiện cháy, cách báo động, báo cháy, tổ chức thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và triển khai chữa cháy ban đầu.
Phần thực hành, hướng dẫn cấu tạo, tính năng, cách kiểm tra và sử dụng bình chữa cháy xách tay; thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy tại khay xăng và tình huống cháy khí gas mô phỏng; kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn; kỹ thuật hồi sinh tim phổi trên mô hình.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/huan-luyen-boi-duong-nghiep-vu-phong-chay-chua-chay-tai-xa-thong-nong-3192719.html