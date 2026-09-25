Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy tại xã Thông Nông

Học viên thực hành kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn dưới sự hướng dẫn của cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tại buổi huấn luyện, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phổ biến những kiến thức về phòng ngừa cháy, nổ; nguyên nhân, nguy cơ thường gặp tại trụ sở làm việc, hộ gia đình; hướng dẫn quy trình xử lý khi phát hiện cháy, cách báo động, báo cháy, tổ chức thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và triển khai chữa cháy ban đầu.

Phần thực hành, hướng dẫn cấu tạo, tính năng, cách kiểm tra và sử dụng bình chữa cháy xách tay; thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy tại khay xăng và tình huống cháy khí gas mô phỏng; kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn; kỹ thuật hồi sinh tim phổi trên mô hình.