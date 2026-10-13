Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt

Sáng 13-10, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 60 người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc Nhóm 3 trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp huấn luyện.

Ông Nguyễn Thành Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp huấn luyện.

Trong 3 ngày (từ ngày 13 đến 15-10), các học viên được huấn luyện những nội dung gồm: Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; phương pháp cải thiện điều kiện lao động và xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Học viên còn được trang bị kiến thức chuyên ngành về các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt; phương pháp phân tích, đánh giá và quản lý rủi ro trong quá trình làm việc. Đồng thời, học viên trao đổi những khó khăn, vướng mắc thực tế tại đơn vị và được các ngành chức năng hướng dẫn áp dụng vận hành.

Thông qua lớp huấn luyện, người lao động được nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, chủ động kiểm soát các nguy cơ mất an toàn trong quá trình làm việc, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động và bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh. Sau khóa huấn luyện, học viên được cấp thẻ an toàn lao động theo quy định.