Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 120 người lao động

Sáng 9-10, Sở Nội vụ Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 120 người lao động thuộc mạng lưới an toàn, vệ sinh viên (nhóm 6) tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thành Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp huấn luyện.

Tại lớp huấn luyện, các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản về kỹ năng, phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên và các loại tai nạn, thương tích thường gặp tại nơi làm việc. Đồng thời, học viên trao đổi những tồn tại, vướng mắc trong quá trình hoạt động thực tế, qua đó được các ngành chức năng giải đáp, hướng dẫn áp dụng phù hợp.

Các học viên tham gia lớp huấn luyện.

Cũng tại lớp tập huấn, lãnh đạo Sở Nội vụ đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động; chủ động nhận diện, đánh giá, kiểm soát nguy cơ; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; tổ chức huấn luyện đúng đối tượng, nội dung và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy trình an toàn. Người lao động cần đặt an toàn lên hàng đầu, không chủ quan hoặc thực hiện công việc khi chưa được huấn luyện, chưa nắm rõ biện pháp bảo đảm an toàn; chủ động phát hiện, báo cáo nguy cơ mất an toàn và chấp hành nghiêm nội quy, quy trình làm việc.