Hua Su - Bánh ngàn lớp tạo hình hoa tinh xảo của Trung Quốc

Được gọi là Hua Su (花酥), dòng bánh này thuộc nhóm bánh ngàn lớp truyền thống của Trung Quốc. Tùy vùng miền và công thức, bánh có thể được tạo hình thành hoa sen, hoa mẫu đơn, hoa mai, hoa đào hoặc nhiều loài hoa khác.

Trong đó, Hehua Su (荷花酥), tức bánh hoa sen là một phiên bản nổi bật với những cánh bánh xếp thành hình đóa sen đang hé nở.

Ảnh: Michelin Guide

Ảnh: icook

Điểm đặc biệt của món bánh Hua Su nằm ở kỹ thuật làm vỏ. Người thợ thường chuẩn bị hai loại bột gồm phần bột nước và phần bột dầu.

Bột nước được nhào từ bột mì, nước và chất béo, trong khi bột dầu có kết cấu mềm, được tạo từ bột mì trộn với dầu hoặc mỡ.

Hai phần bột được kết hợp, cán mỏng rồi cuộn và gấp nhiều lần để hình thành những lớp xen kẽ. Khi nướng ở nhiệt độ thích hợp, các lớp bột tách ra, tạo nên kết cấu giòn, xốp đặc trưng.

Ảnh: Huasi NYC

Ảnh: Sohu

Sau khi hoàn thành phần vỏ, người thợ cho nhân vào giữa rồi khéo léo tạo hình bằng tay. Nhờ cách cán, cắt và xếp bột khác nhau, bánh có thể mang hình dáng của nhiều loài hoa.

Một số phiên bản sử dụng màu thực phẩm hoặc màu chiết xuất từ nguyên liệu tự nhiên để tạo sắc hồng, vàng, xanh và tím cho từng cánh bánh. Phần nhân cũng khá đa dạng, thường gặp là đậu đỏ, đậu xanh, hạt sen hoặc các loại nhân ngọt khác.

Ảnh: Dragon-Goods

Ảnh: Kooi Tin Eng

Một trong những biến thể được chú ý là bánh hoa sen của vùng Giang Nam, đặc biệt gắn với nghệ thuật làm bánh truyền thống ở Tô Châu và khu vực lân cận.

Khi được nướng đúng kỹ thuật, phần vỏ bên ngoài bung thành nhiều cánh mỏng, để lộ lớp nhân ở giữa. Bánh vừa có độ giòn nhẹ, vừa mang vị ngọt dịu từ phần nhân, thích hợp dùng cùng trà nóng.

Ảnh: Sayweee

Ảnh: Heybake

Không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức, bánh tạo hình hoa còn mang ý nghĩa thẩm mỹ và văn hóa. Hoa sen thường gợi liên tưởng đến sự thanh khiết, hoa mẫu đơn tượng trưng cho phú quý, còn hoa mai gắn với sức sống và sự khởi đầu tốt đẹp.

Vì vậy, những chiếc bánh này thường được lựa chọn làm quà tặng hoặc xuất hiện trong các dịp lễ, tiệc trà và sự kiện truyền thống.

Ảnh: K.sina

Ngày nay, các nghệ nhân và cơ sở làm bánh tiếp tục sáng tạo nhiều kiểu dáng, màu sắc và hương vị mới. Dù có thêm những biến tấu hiện đại, Hua Su vẫn giữ sức hút nhờ kỹ thuật làm bánh công phu, kết hợp giữa nghệ thuật tạo hình và sự khéo léo trong chế biến.

Mỗi chiếc bánh nhỏ không chỉ là một món ăn mà còn thể hiện nét tinh tế trong văn hóa ẩm thực Trung Quốc.