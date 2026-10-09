Hứa Minh Đạt nói một câu về Hoài Lâm sau tâm thư xin lỗi

Mới đây, Hứa Minh Đạt chia sẻ lại bài đăng xin lỗi của Hoài Lâm trên trang cá nhân, kèm lời động viên: “Hoài Lâm! Con đã trưởng thành!”. Nam diễn viên viết thêm: “Cảm nhận được sự may mắn của mình, biết cảm ơn, biết nhận khuyết điểm, biết xin lỗi và con đường vẫn còn phía trước, con hãy vững bước mà bước đi những bước chân trưởng thành của mình con nhé”.

Lời nhắn của Hứa Minh Đạt nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách anh nhìn nhận những thay đổi của Hoài Lâm sau tâm thư xin lỗi. Hứa Minh Đạt dành sự động viên cho chặng đường phía trước, khuyến khích đàn em tiếp tục trưởng thành từ những trải nghiệm của bản thân.

Hứa Minh Đạt chia sẻ về Hoài Lâm.

Trước đó, Hoài Lâm đăng tải tâm thư, gửi lời xin lỗi đến những người đã yêu thương và đồng hành cùng mình. Nam diễn viên nhìn nhận những hành động, suy nghĩ chưa phù hợp trong thời gian qua đã khiến những người thân thiết buồn lòng, đồng thời bày tỏ sự biết ơn với gia đình, thầy cô, bạn bè và khán giả đã luôn dành cho anh sự quan tâm, ủng hộ.

“Con nói xin lỗi bao nhiêu cũng thấy chưa đủ, nên con chỉ muốn dùng những việc mình làm từ hôm nay để chứng minh”, Hoài Lâm chia sẻ. Anh cũng mong muốn sống có trách nhiệm hơn với gia đình, con cái và những người từng giúp đỡ mình. Đặc biệt, nam diễn viên viết: “Con mong Đại gia đình của con thương và bỏ qua cho những thiếu sót của con. Con biết ơn cha mẹ, biết ơn bố Linh - sư phụ Đàm Vĩnh Hưng, mom Nha Trang Nguyễn, má Liên, sư phụ Hứa Minh Đạt và tất cả những người Thầy, người anh chị, bạn bè đã luôn thương, chỉ dạy và cho con cơ hội để trưởng thành”. Qua những dòng chia sẻ, Hoài Lâm gửi lời tri ân đến những người đã dìu dắt, động viên và trao cho anh cơ hội trưởng thành.

Hoài Lâm viết tâm thư xin lỗi.

Việc Hoài Lâm gọi Hứa Minh Đạt là “Sư phụ” trong tâm thư cho thấy sự trân trọng của anh dành cho nam diễn viên. Hai nghệ sĩ từng có dịp hợp tác trong phim truyền hình Giọt lệ bên sông phát sóng năm 2015. Trong phim, Hoài Lâm đảm nhận vai Trần Đức, còn Hứa Minh Đạt cũng góp mặt cùng dàn diễn viên như Nhật Kim Anh, Lương Thế Thành và Diệp Bảo Ngọc. Tác phẩm xoay quanh những biến cố gia đình, tình cảm và những mâu thuẫn liên quan đến thân phận của các nhân vật.

Ở lĩnh vực phim ảnh, Hoài Lâm từng tham gia các dự án như Quý tử bất đắc dĩ, Tía tui là cao thủ và Yêu em bất chấp. Sau khoảng bảy năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, anh trở lại với phim Thiên Đường Máu, đảm nhận vai Thành, một thanh niên rơi vào đường dây lừa đảo ở nước ngoài. Bộ phim khép lại hành trình phòng vé với doanh thu khoảng 126 tỷ đồng.

Hoài Lâm và Hứa Minh Đạt.

Trong khi đó, Hứa Minh Đạt là gương mặt quen thuộc của sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Nam diễn viên từng góp mặt trong các phim như Lật Mặt 2: Phim Trường, Gái Già Lắm Chiêu 2 và Quý Cô Thừa Kế 2. Qua nhiều dạng vai, anh xây dựng hình ảnh diễn viên có khả năng đảm nhận cả những nhân vật mang màu sắc hài hước lẫn các vai diễn đời thường.

Lời động viên của Hứa Minh Đạt dành cho Hoài Lâm gợi nhắc mối liên hệ giữa hai nghệ sĩ trong quá trình làm nghề. Những chia sẻ của Hoài Lâm và sự khích lệ từ đồng nghiệp đang thu hút sự quan tâm của khán giả, trong khi những bước đi tiếp theo của nam diễn viên vẫn được chờ đợi.