Hứa Minh Đạt 'bóc phốt' Lâm Vỹ Dạ

Mới đây, Hứa Minh Đạt thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh Lâm Vỹ Dạ trong tạo hình cổ trang. Nữ diễn viên diện trang phục cầu kỳ, tóc búi cao và cài nhiều trâm, tạo nên diện mạo vừa lạ mắt vừa hài hước. Đáng chú ý, nam diễn viên còn tranh thủ "bóc phốt" bà xã bằng một dòng trạng thái đầy tính trêu chọc.

Hứa Minh Đạt viết: “Hổng để ý thì nói tui vô tâm… để ý thì nói mình nói chuyện vô duyên… thì nay tui nói thẳng luôn… người yêu tui không mập mờ nữa… mà giờ mập thiệt! Ka ka ka”.

Bài đăng của Hứa Minh Đạt trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Cách chơi chữ “không mập mờ nữa mà giờ mập thiệt” nhanh chóng khiến khán giả bật cười. Thay vì né tránh chuyện ngoại hình của bà xã, Hứa Minh Đạt chủ động đưa hình ảnh Lâm Vỹ Dạ vào màn trêu chọc, tạo nên một màn tố vợ vừa lầy lội vừa gần gũi.

Bên dưới bài đăng của Hứa Minh Đạt nhanh chóng kéo theo loạt bình luận hài hước từ khán giả. Nhiều người trêu nam diễn viên rằng anh có thể phải “ra sofa nằm”, “không có chỗ ngủ” hoặc “tới công chuyện” với bà xã sau màn công khai chọc ngoại hình. Một số ý kiến còn hài hước nhận xét Hứa Minh Đạt đã rất dũng cảm khi đăng bài. Những phản ứng này cho thấy khán giả cũng nhập cuộc với màn trêu chọc vợ của nam diễn viên, biến bài đăng thành một màn phốt yêu đầy tiếng cười.

Hứa Minh Đạt sinh năm 1982, là diễn viên quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn trên sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Anh từng hoạt động tại sân khấu Nụ Cười Mới và tham gia nhiều chương trình giải trí. Nam diễn viên cũng được biết đến với khả năng diễn hài duyên dáng cùng lối nói chuyện tự nhiên.

Trong khi đó, Lâm Vỹ Dạ sinh năm 1989, là gương mặt quen thuộc của sân khấu hài và các chương trình truyền hình. Cô gây ấn tượng với lối diễn linh hoạt, khả năng ứng biến nhanh và thường xuyên xuất hiện trong các gameshow.

Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ. Ảnh: FBNV

Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ quen nhau từ khi còn hoạt động trong môi trường sân khấu. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai kết hôn vào năm 2010 và hiện có hai con trai. Trong cuộc sống hôn nhân, cặp đôi nhiều lần chia sẻ về hành trình cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn, đồng thời hỗ trợ nhau trong công việc nghệ thuật.

Không chỉ đồng hành ngoài đời, Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ còn nhiều lần cùng xuất hiện trong các dự án phim ảnh, chương trình truyền hình. Việc thường xuyên tương tác hài hước cũng trở thành một nét quen thuộc trong cách cặp đôi thể hiện tình cảm với nhau trước công chúng.

Bởi vậy, màn "bóc phốt" vợ mới nhất của Hứa Minh Đạt nhanh chóng nhận được phản ứng tích cực. Một bên là lời than bị nói vô tâm, một bên là màn chọc ghẹo ngoại hình của bà xã, tất cả tạo thành một 'phốt yêu' đúng nghĩa của cặp đôi sau nhiều năm bên nhau.