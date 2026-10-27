Hứa hẹn không gian trải nghiệm mới

Ra mắt từ năm 2023, đến nay, The Duck Tang Farm (xã Bố Trạch) là một trong những điểm nhấn thu hút của du lịch nông thôn khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng. Anh Phạm Văn Hùng, chủ nhân của The Duck Tang Farm cho biết, đến với nông trại, trước hết, du khách sẽ được tham quan ngôi nhà Việt Nam truyền thống, tìm hiểu các vật dụng trong gia đình, một số phong tục tập quán thú vị.

Tiếp đó, du khách thích thú với trải nghiệm “massage vịt” và chăm sóc đàn vịt, cưỡi trâu, câu cá, bắt cá bằng tay… Du khách, đặc biệt là du khách quốc tế rất yêu thích và “truyền tai nhau” về nông trại độc đáo này, nhờ đó, lượng khách tìm đến nông trại ngày một nhiều.

Theo anh Phạm Văn Hùng, những ngày đầu mới mở, khách còn thưa thớt, anh và gia đình rất lo lắng và tích cực quảng bá qua mạng xã hội. Sau đó, khách bắt đầu đông hơn, “tiếng lành đồn xa” thông qua các video clip ngắn trên nền tảng số. Giờ đây, mỗi ngày trung bình nông trại đón từ 50-100 khách quốc tế, khách nội địa thì thường đông vào mùa cao điểm.

Dù lượng khách ổn định hơn, anh Phạm Văn Hùng vẫn mong muốn chính quyền các cấp và ngành Du lịch có định hướng, kế hoạch lâu dài, hiệu quả, góp phần thu hút thêm du khách đến Quảng Trị, khắc phục tình trạng hoạt động du lịch phụ thuộc nhiều vào mùa vụ như hiện nay.

The Duck Tang farm mang lại nhiều trải nghiệm hấp dẫn, ấn tượng cho du khách - Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, anh kỳ vọng được hỗ trợ thêm về nguồn kinh phí để đa dạng hóa các dịch vụ trong nông trại; đồng thời, đầu tư thêm về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao chất lượng, bồi dưỡng kỹ năng làm du lịch cho đội ngũ nhân sự. Ngoài ra, việc có các chính sách hỗ trợ phù hợp về đất đai cũng rất cần thiết, giúp những cơ sở du lịch nông thôn như anh yên tâm đầu tư, phát triển mô hình theo hướng ổn định.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và Quản lý chất lượng, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định: Du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có những bước phát triển đáng ghi nhận.

Đến nay, toàn tỉnh có 3 điểm du lịch nông thôn được công nhận, gồm: Trằm Trà Lộc (xã Vĩnh Định), giếng cổ Gio An (xã Cồn Tiên) và Lèn Chùa Ecostay (xã Phong Nha); đồng thời, đã hình thành một số mô hình, sản phẩm giàu tiềm năng phát triển, như: Khe Sanh Coffee tour (xã Khe Sanh, xã Hướng Phùng), khu du lịch Làng Đưng (phường Đồng Sơn), The Duck Tang farm (xã Bố Trạch)… Ngoài ra, còn có các hoạt động kết nối sản phẩm OCOP với tham quan, trải nghiệm, mua sắm của du khách.

Khó khăn hiện nay chính là loại hình du lịch này vẫn đang ở giai đoạn đầu; số lượng mô hình còn hạn chế, quy mô nhỏ, sản phẩm trải nghiệm và dịch vụ bổ trợ chưa phong phú, đa dạng. Đáng chú ý, tính liên kết giữa các điểm đến, doanh nghiệp du lịch với cộng đồng, hợp tác xã và chủ thể sản xuất nông nghiệp còn thiếu chặt chẽ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quảng Trị luôn xác định phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn theo hướng lấy người dân và cộng đồng làm chủ thể, tài nguyên bản địa làm nền tảng, doanh nghiệp làm động lực và thị trường làm định hướng. Định hướng này gắn phát triển du lịch với xây dựng nông thôn mới và chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị.

Trọng tâm là rà soát, lựa chọn các địa bàn, mô hình tiềm năng để tập trung hỗ trợ; xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với nông sản, OCOP, làng nghề, ẩm thực, văn hóa và trải nghiệm sản xuất; từng bước hình thành các tuyến, cụm sản phẩm liên kết với du lịch biển, sinh thái, lịch sử-văn hóa của tỉnh. Đồng thời, tỉnh chú trọng nâng cao năng lực cho người dân, hợp tác xã và các chủ thể tham gia; tăng cường liên kết với doanh nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số, quảng bá và kết nối thị trường.

Được biết, UBND tỉnh hiện đang xây dựng kế hoạch triển khai nội dung phát triển du lịch nông thôn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn. Trong đó, xác định mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu tại mỗi xã được xác định có tiềm năng, lợi thế và đủ điều kiện phát triển du lịch nông thôn hình thành hoặc nâng cấp ít nhất 1 điểm, mô hình hoặc sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với nông nghiệp, sinh thái, làng nghề, OCOP, văn hóa, lịch sử, ẩm thực hoặc đời sống cộng đồng.

Danh mục cụ thể sẽ được xác định theo kế hoạch hằng năm, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để du lịch nông thôn Quảng Trị phát triển mạnh mẽ, xứng tầm với “tài nguyên” sẵn có.