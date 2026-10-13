Hứa 'chạy trắng án', chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng

Bị can Trần Văn Thuận.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát hình sự) thông tin, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Móng Cái 2, thành phố Quảng Ninh, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố Trần Văn Thuận (sinh năm 1979, trú tại khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, vụ việc được phát hiện sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận tố giác của chị N.T.G, trú tại khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1.

Trước đó, chồng chị N.T.G là anh P.V.Đ có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và đang bị cơ quan Công an điều tra.

Trong thời gian này, chị P.T.V, bạn của anh P.V.Đ, cho biết Trần Văn Thuận có khả năng “chạy án”. Tin lời, chị N.T.G nhờ chị P.T.V hẹn Thuận đến nhà để trao đổi.

Tại cuộc gặp, Thuận nói có quen biết người làm lớn bên Nhà nước và có thể lo “chạy án” cho anh P.V.Đ. Đối tượng đưa ra mức giá 1,7 tỷ đồng, cam kết có thể giúp anh P.V.Đ được “trắng án”.

Tin tưởng lời hứa của Thuận, vợ chồng anh P.V.Đ đã giao đủ số tiền 1,7 tỷ đồng cho đối tượng để nhờ lo “chạy án”. Tuy nhiên, việc này không thành công.

Quá trình điều tra xác định, Thuận biết rõ bản thân không có khả năng “chạy án”. Tuy nhiên, do cần tiền làm ăn, đối tượng đã nảy sinh ý định lừa đảo, đưa ra thông tin gian dối về khả năng can thiệp để anh P.V.Đ được trắng án, qua đó chiếm đoạt số tiền 1,7 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thuận về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngày 2/10/2026, cơ quan điều tra hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can về tội danh nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ pháp luật, không tin theo những lời hứa hẹn “chạy án” của người tự xưng có quan hệ rộng, không giao tiền để nhờ can thiệp trái pháp luật. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.