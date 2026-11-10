Hua Ca thắm tình đoàn kết, chung sức xây dựng bản văn hóa

Ngày hội là dịp để nhân dân bản Hua Ca tăng cường vun đắp tình đoàn kết cộng đồng

Những năm gần đây, cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua, người dân Hua Ca tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước khai thác tiềm năng đất đai để phát triển kinh tế.

Cà phê và mắc ca được địa phương định hướng trở thành những cây trồng chủ lực, với diện tích hiện có lần lượt là 44ha và 13,7ha. Hướng đi này không chỉ góp phần thay đổi cơ cấu sản xuất mà còn mở ra kỳ vọng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho các hộ dân.

Không chỉ chung sức trong phát triển kinh tế, người dân Hua Ca còn tích cực vun đắp đời sống văn hóa tại cộng đồng. Năm 2026, bản được công nhận danh hiệu Bản văn hóa, với 108/115 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Đáng chú ý, nhiều gia đình duy trì thành tích qua nhiều năm, trong đó 10 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm, 8 hộ đạt 5 năm và 5 hộ đạt 10 năm. Những kết quả này cho thấy ý thức trách nhiệm của mỗi gia đình trong xây dựng nếp sống văn minh, góp phần tạo nên sự gắn kết bền chặt ở khu dân cư.

Ghi nhận những nỗ lực đó, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lường Thị Nhung biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân bản Hua Ca đạt được.

Đồng thời đề nghị chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết; chú trọng chăm sóc, bảo vệ diện tích cà phê, mắc ca, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, tạo sinh kế ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững.

Các gia đình có thành tích trong phong trào thi đua được biểu dương, khen thưởng

Các hộ trong bản cam kết cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống văn minh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nhấn mạnh, cùng với phát triển kinh tế, việc giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, bản văn hóa cần tiếp tục được quan tâm.

Mỗi người dân cũng cần phát huy tinh thần tự quản, chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp và bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Ngày hội tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong bản

Sau phần lễ, người dân cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian. Các hoạt động thu hút đông đảo người dân tham gia, cổ vũ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Từ những kết quả trong lao động, sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa, Ngày hội Đại đoàn kết tại Hua Ca tiếp tục khẳng định sức mạnh của tinh thần cộng đồng.

Sự đồng thuận, gắn bó và trách nhiệm của mỗi người dân chính là nền tảng để bản Hua Ca duy trì những giá trị văn hóa tốt đẹp, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.