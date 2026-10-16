Hua Bum giảm bình quân 3-4% hộ nghèo mỗi năm

Nhờ các chính sách hỗ trợ phù hợp, xã đã hình thành được các vùng sản xuất lúa tập trung mang lại thu nhập cao cho người dân.

Xã Hua Bum được sáp nhập từ hai xã Hua Bum và Vàng San (cũ), có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, xã chủ động lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập. Nhiều hộ được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình trồng cây ăn quả, nuôi bò sinh sản, dê và cá tầm.

Cùng với đó, hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư. Đến nay, điện lưới quốc gia đã phủ đến 10/12 bản, 95% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; nhiều tuyến đường liên bản, đường nội đồng được cứng hóa, trường học, trạm y tế và nhà văn hóa cộng đồng được xây dựng, nâng cấp.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản đạt 110.377,26 triệu đồng, bằng 74,84% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/năm, tăng 1,3 triệu đồng so với năm 2020. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 100% ở cấp tiểu học và 97% ở cấp trung học cơ sở.

Xã Hua Bum chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Thời gian tới, xã Hua Bum tiếp tục thực hiện các chính sách dân tộc gắn với phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, khai thác tiềm năng địa phương, tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập, phấn đấu giảm nghèo bền vững.