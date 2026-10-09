HTX Trà Phú Đô: Đổi mới để nâng giá trị nghề trà

Thưa ông, từ nghề trà truyền thống đến xây dựng thương hiệu, đâu là giá trị HTX kiên trì gìn giữ để tạo niềm tin với khách hàng, đồng thời gắn sự phát triển với sinh kế người trồng chè?

Ông Hoàng Văn Tuấn -Giám đốc Hợp tác xã Trà an toàn Phú Đô, tại Lễ biểu dương Thành tựu tác động vì Việt Nam số - Vietnam I4 Impact Awards, tổ chức tại Hà Nội ngày 30/5/2026.

Ông Hoàng Văn Tuấn - Giám đốc HTX Trà Phú Đô: Chúng tôi kiên định con đường sản xuất chè hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh. Đây là định hướng xuyên suốt của HTX.

Giá trị chúng tôi theo đuổi được kết tinh trong sản phẩm, dịch vụ, từ sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Giữ nghề trà truyền thống gắn với ứng dụng tiến bộ kỹ thuật giúp HTX nâng cao chất lượng, hướng tới sự hài lòng của khách hàng.

Trà tôm nõn Hoàng Gia là một sản phẩm gắn với nghề trà truyền thống của dòng tộc họ Hoàng. Sản phẩm được chế biến bằng công nghệ khí hóa sinh khối, có hương cốm non, vị chát dịu nhẹ và ngọt bùi. Đây là minh chứng cho sự kết hợp giữa kinh nghiệm làm trà truyền thống với ứng dụng công nghệ mà HTX theo đuổi.

Gắn phát triển thương hiệu với sinh kế người trồng chè cũng là hướng đi HTX theo đuổi. Nâng cao chất lượng, sản lượng và giá trị sản phẩm, mở rộng liên doanh, liên kết là những nội dung chúng tôi chú trọng để từng bước nâng cao thu nhập cho cư dân làm chè.

Để chất lượng trà trở thành lợi thế cạnh tranh và tạo đầu ra ổn định, HTX tập trung vào giải pháp nào trong nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ? Những rào cản nào đang đặt ra?

Ông Hoàng Văn Tuấn - Giám đốc HTX Trà Phú Đô: HTX xác định khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đây là nền tảng để nâng cao chất lượng, sản lượng, giá trị các sản phẩm Trà Phú Đô, đồng thời phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chăm sóc cây chè tại vùng nguyên liệu, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thương hiệu trà Phú Đô.

Với trà đinh Hoàng tiên đỉnh, nguyên liệu được lựa chọn từ giống chè LDP1, chăm bón theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam, phòng ngừa sâu bệnh bằng thuốc thảo mộc và sinh học. Cùng với trà tôm nõn Hoàng Gia, trà đinh bao tử tuyết và trà búp hảo hạng đã cụ thể hóa hướng phát triển sản phẩm đa dạng của Hợp tác xã Trà Phú Đô.

Trong kết nối tiêu thụ, chúng tôi tập trung khai thác lợi thế của thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Những kênh này giúp HTX tăng khả năng tiếp cận nhiều phân khúc, đối tượng khách hàng, mở rộng phạm vi giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Cùng với đó, HTX thúc đẩy truyền thông số đa phương tiện, gắn với bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của thương hiệu Trà Phú Đô. Việc kết hợp các hoạt động này đã, đang và sẽ giúp chúng tôi tiếp cận nguồn khách hàng, phát huy giá trị thương hiệu.

Tuy nhiên, rào cản lớn đối với người trồng chè là biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến khó lường. Mưa đá, giông lốc cục bộ, hạn hán và gia tăng nhiệt độ xuất hiện với tần suất nhiều hơn đã ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm và tuổi thọ cây chè.

Những tác động đó đặt ra yêu cầu thích ứng trong sản xuất. Vì vậy, cùng với khai thác các nền tảng số để kết nối khách hàng, HTX vẫn kiên trì định hướng sản xuất hữu cơ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026, người đứng đầu HTX cần thể hiện tinh thần đổi mới và trách nhiệm cộng đồng ra sao? Trà Phú Đô ưu tiên gì để nâng tầm thương hiệu, tăng thu nhập, gìn giữ nghề truyền thống?

Ông Hoàng Văn Tuấn - Giám đốc HTX Trà Phú Đô: Theo tôi, người đứng đầu cần tiên phong, quyết liệt đổi mới cách nghĩ, cách làm, nêu cao tinh thần gương mẫu. Điều đó thể hiện ở việc đảm nhiệm phần việc khó, phức tạp, làm có trách nhiệm và hướng tới hiệu quả cao.

Tại HTX, tinh thần này được cụ thể hóa thông qua các chính sách hỗ trợ nước tưới chè tự động hóa, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thảo mộc cùng ưu đãi tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ của HTX.

Vùng trồng chè xanh của Hợp tác xã Trà an toàn Phú Đô, góp phần phát triển sản xuất chè an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm và hướng tới sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Chúng tôi chú trọng đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp phù hợp yêu cầu phát triển. Ưu tiên của HTX là nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ bằng ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số.

HTX quan tâm chăm sóc khách hàng, bảo vệ nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên và thương hiệu Trà Phú Đô đã được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ năm 2024.

Để gìn giữ văn hóa trà Việt, chúng tôi truyền dạy cho thế hệ trẻ về lịch sử, văn hóa thưởng thức trà qua các buổi đào tạo chuyên đề. Qua đó, HTX củng cố tình yêu nghề truyền thống, phát huy chế biến sâu, đa dạng sản phẩm, dịch vụ từ trà, kéo dài chuỗi liên doanh, liên kết và từng bước nâng cao thu nhập cho người làm chè.

Trà Hoàng hoa đệ nhất là ví dụ về việc khai thác giá trị từ hoa chè. Sản phẩm có hương hoa thơm mát, màu nước vàng và vị ngọt hòa quyện, góp phần làm phong phú lựa chọn của khách hàng. Phát triển sản phẩm từ cả búp chè và hoa chè cũng cụ thể hóa định hướng đa dạng hóa sản phẩm từ cây chè.

Trân trọng cảm ơn!