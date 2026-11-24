HTX Tâm Hương đầu tư nhà xưởng sơ chế, chế biến sản phẩm.

Trước đây, sản xuất nông nghiệp ở Bản Bung chủ yếu tự phát, nhỏ lẻ. Đất đai manh mún, bà con quen trồng các loại cây màu truyền thống nên năng suất bấp bênh, thu nhập thấp. Từ thực tế đó, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tâm Hương đã tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa, lấy chất lượng và an toàn thực phẩm làm gốc.

HTX đã áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ và VietGAP vào từng luống rau, vạt quả. Các thành viên không còn lạm dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật mà chăm sóc theo quy trình sinh học, ghi chép nhật ký đồng ruộng đầy đủ. Nhờ làm bài bản, rau, củ, quả của HTX tại Bản Bung đã được cấp chứng nhận VietGAP, tạo được uy tín trên thị trường.

Hiệu quả thể hiện rõ qua thu nhập. Trên cùng một diện tích, giá trị thu từ rau, củ, quả sạch hiện cao gấp 4 - 5 lần so với cách canh tác cũ. Mô hình giúp thành viên HTX và các hộ liên kết có nguồn thu ổn định, từng bước làm giàu chính đáng ngay tại địa phương.

HTX đã áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ và VietGAP vào cây trồng.

Không dừng ở bán nông sản thô, năm nay là năm thứ 3 HTX kết hợp trồng trọt với phát triển vườn hoa phục vụ du lịch trải nghiệm. Những luống hoa rực rỡ xen giữa màu xanh của rau quả hữu cơ đã đưa Bản Bung thành điểm đến của du khách mỗi dịp về Nà Hang. Đến đây, du khách không chỉ tham quan, chụp ảnh mà còn tự tay thu hái và thưởng thức nông sản sạch ngay tại vườn. Cách làm này vừa quảng bá thương hiệu nông sản địa phương, vừa mang lại nguồn thu từ dịch vụ du lịch, đúng như cách người dân nơi đây vẫn gọi là "một vốn bốn lời".

Để nâng sức cạnh tranh và chủ động trước biến động thị trường, HTX đầu tư đồng bộ nhà xưởng sơ chế, chế biến với máy sấy lạnh, máy sấy thăng hoa. Công nghệ chế biến sâu giữ được hương vị, màu sắc và dinh dưỡng của nông sản sau thu hoạch, đồng thời kéo dài thời gian bảo quản. Nhờ vậy, nông sản Bản Bung khắc phục được tình trạng "được mùa mất giá", sản phẩm đa dạng hơn và HTX có thêm việc làm thường xuyên cho lao động địa phương.

Đến nay, các sản phẩm của HTX đang được cung cấp, bày bán tại chuỗi hệ thống phân phối nông sản, đặc sản OCOP Tâm Hương trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

HTX Tâm Hương phát triển nông nghiệp hữu cơ kết hợp du lịch trải nghiệm.

Thực tế ở Bản Bung cho thấy hướng đi của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tâm Hương phù hợp với tiềm năng đất đai, khí hậu đặc thù của vùng cao Nà Hang. Đây không chỉ là điểm sáng của kinh tế tập thể mà còn gợi mở cách làm nông nghiệp hiện đại, bền vững, gắn với du lịch sinh thái cho nhiều vùng nông thôn trong tỉnh.