Hỗ trợ người nông dân theo hướng "cầm tay chỉ việc"

Tại nhiều xã vùng cao, biên giới của Sơn La, thói quen sản xuất dựa vào kinh nghiệm truyền thống từng là rào cản lớn khiến năng suất cây trồng bấp bênh. Trước đây, không ít khóa đào tạo nghề chưa phát huy được hiệu quả do thiếu tính ứng dụng, khiến người học lúng túng khi áp dụng vào thực tế.

Để gỡ nút thắt này, UBND tỉnh Sơn La, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, cùng chính quyền địa phương, các trường nghề, trung tâm dịch vụ việc làm và hơn 500 HTX nông nghiệp trên địa bàn, xây dựng mạng lưới đào tạo linh hoạt theo đặc thù thổ nhưỡng, khí hậu của từng địa phương. Theo đó, cán bộ kỹ thuật của HTX trực tiếp đứng lớp cùng giảng viên các trường cao đẳng, trung tâm đào tạo, hướng dẫn bà con ngay tại vườn mẫu và trang trại. Nội dung giảng dạy bám sát các ngành nghề thế mạnh như trồng chè, cây ăn quả, rau ngắn ngày, chăn nuôi gia súc, bảo vệ thực vật và sơ chế nông sản.

HTX Rau an toàn Tự Nhiên (phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) hỗ trợ người dân với phương châm "cầm tay chỉ việc" gắn liền với bao tiêu đầu ra. Ảnh: HTX Rau an toàn Tự Nhiên. Thiết kế: Việt Anh

Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật canh tác, người lao động còn được trang bị quy trình sản xuất an toàn, xây dựng thương hiệu và được HTX ưu tiên kết nạp vào chuỗi sản xuất chung, hỗ trợ giống, phân bón và đầu ra cho sản phẩm. Nhiều hợp tác xã còn ký hợp đồng sử dụng lao động đã qua đào tạo, giúp người dân có việc làm ổn định tại quê hương, không phải đi làm ăn xa.

Hiệu quả của cách làm này được minh chứng rõ nét qua câu chuyện của chị Nguyễn Thị May (bản Tự Nhiên, phường Mộc Châu). Sau khi hoàn thành lớp kỹ thuật trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP do HTX Rau an toàn Tự Nhiên tổ chức, chị đã mạnh dạn lắp đặt hệ thống tưới tiêu tự động để trồng bắp cải trên diện tích 3.000m² vườn sau nhà để phát triển kinh tế.

Chị May phấn khởi chia sẻ: “Nhờ được hợp tác xã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc rau, tôi đã trồng rau bắp cải an toàn hơn, ít sâu bệnh và bán được giá cao hơn. Tôi biết cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định. Tôi được cấp giấy chứng nhận VietGAP từ năm 2011. Sau khi trừ chi phí, bình quân mỗi năm tôi trồng được 3 lứa bắp cải, cho thu nhập trên 150 triệu đồng. Giờ gia đình tôi đã khấm khá hơn trước và có của ăn, của để”.

Đào tạo nghề gắn chặt với chuỗi giá trị và thị trường số

Sức bật từ mô hình phối hợp đào tạo cộng hưởng với sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể tại địa phương. Toàn tỉnh Sơn La hiện có hơn 900 HTX đang hoạt động, trong đó HTX nông nghiệp chiếm tới hơn 70% (gần 650 đơn vị). Nhờ chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình kiểu mới, tổ chức sản xuất theo chuỗi, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, nông dân và thị trường. Toàn tỉnh đã hình thành trên 20.000 ha cây ăn quả sản xuất theo quy trình an toàn, với nhiều vùng trồng đạt mã số xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc….

Bên cạnh đó, các HTX tại Sơn La rất nhạy bén trong việc chủ động kết nối thị trường nhằm mở rộng đầu ra. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các chương trình xúc tiến thương mại, các hợp tác xã đã tích cực tham gia hội chợ, ký kết hợp đồng với các hệ thống siêu thị lớn (Big C, MM Mega Market, Vinmart…) và phủ sóng trên các sàn thương mại điện tử như Voso, Postmart, Lazada. Tận dụng lợi thế này, hàng trăm lớp tập huấn do tỉnh và các HTX phối hợp tổ chức hàng trăm lớp đào tạo kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn cách bán nông sản, hoa quả trên các nền tảng số, thu hút hàng nghìn lượt lao động nông thôn tham gia. Nhiều gia đình đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, thu nhập tăng rõ rệt.

Nói về quá trình đồng hành cùng người nông dân, bà Nguyễn Thị Luyến, Giám đốc HTX Rau an toàn Tự Nhiên (phường Mộc Châu) cho biết: “Nhờ phối hợp với ngành nông nghiệp tỉnh và chính quyền địa phương mở các lớp đào tạo, chúng tôi đã tổ chức giảng dạy, hướng dẫn kỹ thuật mới cho người lao động có nhu cầu học hỏi kinh nghiệm. Sau khi bà con học lý thuyết cơ bản, chúng tôi hướng dẫn thực hành tại vườn của hợp tác xã. Chúng tôi khuyến khích người lao động cải tạo đất vườn kém hiệu quả để chuyển sang trồng rau ngắn ngày. Sau đó, hợp tác xã sẽ bao tiêu sản phẩm cho người lao động. Nếu họ muốn trở thành thành viên hợp tác xã, chúng tôi sẽ tạo điều kiện”.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác liên kết đào tạo nghề giữa cơ sở giáo dục và HTX tại Sơn La vẫn đối mặt với một số khó khăn. Tại một số xã vùng cao, cơ sở vật chất phục vụ thực hành còn thiếu thốn, trong khi một bộ phận người dân vẫn mang tâm lý e ngại, chưa thực sự chủ động tham gia học nghề.

Nhằm khắc phục những hạn chế này, thời gian tới, tỉnh Sơn La đặt mục tiêu hoàn thiện cơ chế phối hợp, tăng cường nguồn kinh phí hỗ trợ và mở rộng quy mô các lớp học bám sát nhu cầu thực tế của thị trường. Đây sẽ là đòn bẩy quan trọng giúp các HTX phát triển bền vững, tiếp tục tạo sinh kế vững chắc cho lao động nông thôn và góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới tại địa phương.

HTX giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng lao động và phát triển kinh tế nông thôn. Với lợi thế am hiểu điều kiện sản xuất tại địa phương, HTX có thể xác định đúng nhu cầu đào tạo, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức người dân tham gia vào các chuỗi sản xuất hàng hóa. Từ đó, kiến thức nghề được chuyển hóa thành kỹ năng sản xuất, sản phẩm có chất lượng và thu nhập thực tế. Khi HTX phát triển, người lao động có thêm cơ hội việc làm, nông dân có đầu ra ổn định, các nguồn lực tại địa phương được khai thác hiệu quả hơn. Đây là nền tảng để kinh tế tập thể trở thành động lực thúc đẩy chuyển dịch sản xuất và nâng cao đời sống người dân nông thôn.