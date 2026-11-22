Trong xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và tạo việc làm ổn định cho người dân là những nhiệm vụ quan trọng. Phát huy vai trò của kinh tế tập thể, HTX Rau sạch Yên Dũng, phường Cảnh Thụy, thành phố Bắc Ninh đang từng bước đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, chú trọng chất lượng nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hoạt động sản xuất tại HTX Rau sạch Yên Dũng.

Theo bà Trần Thị Kim Trang, Phó giám đốc HTX Rau sạch Yên Dũng, hiện HTX có 7 thành viên chính thức và 20 thành viên liên kết, tạo việc làm thường xuyên cho 55 lao động, với mức thu nhập từ 2-16 triệu đồng/người/tháng. Đây là kết quả đáng chú ý trong việc tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Hiện HTX có khoảng 55 mặt hàng nông sản, trong đó từ 30-40 sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP. Các sản phẩm đã được cung ứng vào những chuỗi siêu thị lớn thông qua hợp đồng bao tiêu ổn định. Việc xây dựng liên kết tiêu thụ không chỉ giúp HTX chủ động hơn về đầu ra mà còn tạo động lực để các thành viên chú trọng quy trình sản xuất, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

Để duy trì hoạt động và mở rộng thị trường, đội ngũ quản lý HTX chú trọng kết nối các thành viên, tổ chức sản xuất gắn với nhu cầu tiêu thụ, từng bước hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng. Đây cũng là hướng đi nhằm hạn chế tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết, đồng thời nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Mới đây, Viện Khoa học Kinh tế Hợp tác đã làm việc với HTX Rau sạch Yên Dũng, thống nhất triển khai nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng mô hình HTX phát triển sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu.

Theo kế hoạch, khoảng 60 cán bộ, thành viên HTX sẽ được tập huấn về phát triển sản phẩm OCOP, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, xây dựng chuỗi liên kết giá trị và nâng cao năng lực tiếp cận thị trường. HTX cũng được tư vấn hoàn thiện phương án sản xuất, kinh doanh, hồ sơ sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu, bao bì, nhãn mác và hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Đáng chú ý, chương trình dự kiến hỗ trợ HTX 200 bao phân bón hữu cơ, 1.600 túi giấy và 1.800 thùng carton phục vụ sản xuất, bảo quản, đóng gói sản phẩm.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, bà Trần Thị Kim Trang cho biết HTX sẽ tiếp tục tận dụng các nguồn lực hỗ trợ để nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện quy trình sản xuất, tăng cường truy xuất nguồn gốc và mở rộng liên kết tiêu thụ. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới những thị trường có yêu cầu cao hơn.

Thực tiễn tại HTX Rau sạch Yên Dũng cho thấy, khi hoạt động kinh tế tập thể được tổ chức hiệu quả, người dân có thêm cơ hội việc làm, thu nhập và đầu ra ổn định cho nông sản. Phát huy vai trò của đội ngũ quản lý HTX trong kết nối sản xuất, thị trường và các chương trình hỗ trợ sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững.