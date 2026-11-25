HTX Gia vị Hà Quảng là một trong những mô hình tiêu biểu khi phát triển thành công các sản phẩm gia vị chế biến từ những cây trồng quen thuộc được trồng quanh nhà như ớt, gừng, nghệ...

Từ cây trồng nhỏ lẻ đến vùng nguyên liệu hàng hóa

Tại các xã Hà Quảng, Trường Hà, Tổng Cọt..., trước đây người dân thường trồng cây gia vị trong vườn nhà hoặc trên những diện tích nhỏ lẻ để phục vụ nhu cầu gia đình. Sản phẩm dư thừa mới được mang ra chợ bán, đầu ra và giá cả phụ thuộc nhiều vào thương lái. Vì vậy, dù có lợi thế về các loại cây trồng đặc trưng, giá trị kinh tế mang lại vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Người dân thu hoạch gừng hữu cơ.

Nhận thấy cơ hội từ nguồn nguyên liệu bản địa, HTX Gia vị Hà Quảng đã vận động người dân mở rộng diện tích, chuyển sang sản xuất hàng hóa. Không chỉ thu mua nông sản, HTX còn tham gia xây dựng vùng trồng, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và kết nối tiêu thụ.

Để chủ động nguồn cung, HTX phối hợp với các hộ dân rà soát diện tích, dự kiến sản lượng và thời gian thu hoạch tại từng khu vực, từ đó xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp. Các hộ thành viên và hộ liên kết được hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, tuân thủ quy trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo quy định, đồng thời chú trọng khâu thu hoạch, phân loại. Đây là cơ sở để kiểm soát chất lượng và phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản.

Hiệu quả của việc tổ chức sản xuất được thể hiện tại xã Tổng Cọt. Từ diện tích khoảng 20 ha ban đầu, vùng trồng gừng đã mở rộng lên hơn 200 ha, sản lượng đạt trên 2.000 tấn mỗi năm.

Đại diện UBND xã Tổng Cọt cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với các HTX, trong đó có HTX Gia vị Hà Quảng, tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho người dân. Nhờ đó, diện tích trồng gừng ngày càng được mở rộng. Tại một số vùng sản xuất gừng hữu cơ, thu nhập đạt khoảng 300 - 400 triệu đồng/ha, cao hơn đáng kể so với trồng ngô, lạc trước đây.

Không chỉ cây gia vị, cách làm này còn được triển khai với nhiều nông sản truyền thống khác. Tại xã Hòa An, HTX Án Lại đã liên kết với hơn 200 hộ dân sản xuất, cung cấp dong riềng, tinh bột dong riềng và miến dong ra thị trường. Bình quân mỗi hộ cung cấp khoảng 6 tấn dong riềng nguyên liệu mỗi năm.

Cùng với phát triển vùng nguyên liệu, HTX từng bước đầu tư nhà xưởng, máy móc để nâng cao năng lực chế biến, duy trì nghề làm miến truyền thống. Hoạt động sản xuất hiện tạo việc làm cho khoảng 20 lao động địa phương, với thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Nỗ lực nâng giá trị nông sản vùng cao

Bên cạnh tổ chức vùng nguyên liệu, đầu tư máy móc, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chế biến đang trở thành hướng đi được nhiều HTX ở Cao Bằng quan tâm. Thay vì chủ yếu bán nông sản thô, các đơn vị từng bước nâng cao năng lực sơ chế, chế biến, đa dạng hóa sản phẩm và tìm kiếm đối tác tiêu thụ.

Từ lợi thế về nguồn nguyên liệu bản địa, nhiều sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng đã được phát triển như miến dong, gia vị chế biến, lạp sườn, thịt hun khói, thạch đen... Những sản phẩm này không chỉ góp phần duy trì nghề truyền thống mà còn mở ra hướng tiêu thụ mới cho nông sản địa phương.

Có thể nói, thay đổi tư duy sản xuất là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp duy trì hoạt động và mở rộng thị trường. Thông qua liên kết giữa chính quyền địa phương, nông dân, HTX và doanh nghiệp, nhiều sản phẩm của Cao Bằng đã được phát triển theo hướng hàng hóa, trong đó có các sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Qua đó, nông sản có thêm cơ hội tiêu thụ, đồng thời tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

Thông qua liên kết giữa chính quyền địa phương, nông dân, HTX và doanh nghiệp, nhiều sản phẩm của Cao Bằng đã được phát triển theo hướng hàng hóa.

Tuy nhiên, để chuỗi liên kết vận hành hiệu quả, việc nâng cao chất lượng sản phẩm cần đi đôi với kiểm soát nguyên liệu, quy trình chế biến và khả năng đáp ứng yêu cầu thị trường. Điều này đòi hỏi các HTX không chỉ chú trọng sản lượng mà còn phải quan tâm đến tiêu chuẩn sản xuất, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và đổi mới phương thức kinh doanh.

Theo thống kê, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Cao Bằng thành lập mới 156 HTX, nâng tổng số lên 462 HTX, tăng 29% so với đầu nhiệm kỳ. Doanh thu bình quân đạt khoảng 2,2 tỷ đồng/HTX/năm, tăng 65%.

Những kết quả này cho thấy khu vực kinh tế tập thể đang từng bước mở rộng quy mô, nâng cao vai trò trong phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, các HTX ngày càng thể hiện rõ vai trò kết nối các hộ sản xuất, tổ chức vùng nguyên liệu và tham gia vào nhiều khâu trong chuỗi giá trị nông sản.

Tháo gỡ khó khăn, mở rộng liên kết cộng đồng

Dù đạt được những kết quả tích cực, các HTX miền núi vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Hạn chế về vốn khiến nhiều đơn vị chưa đủ điều kiện đầu tư nhà xưởng, máy móc và công nghệ chế biến. Trong khi đó, năng lực quản trị, nhân lực chuyên môn và khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế. Địa hình chia cắt, vùng nguyên liệu phân tán cũng làm tăng chi phí thu gom, vận chuyển và tổ chức sản xuất.

Để hỗ trợ các HTX vượt qua những rào cản này, Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam và các sở, ngành triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ. Trong đó, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn là một trong những giải pháp được chú trọng. Đến nay, có 15 HTX trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Cùng với hỗ trợ tài chính, hoạt động xúc tiến thương mại cũng được đẩy mạnh. Nhiều HTX được tạo điều kiện tham gia hội chợ, chương trình kết nối cung cầu do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hoặc phối hợp thực hiện. Đây là cơ hội để sản phẩm địa phương tiếp cận các nhà phân phối, doanh nghiệp và người tiêu dùng ngoài tỉnh.

Một số HTX còn chủ động thay đổi phương thức kinh doanh, đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội như Shopee, TikTok, Facebook. Việc đa dạng hóa kênh bán hàng giúp các đơn vị tiếp cận thêm khách hàng, từng bước giảm phụ thuộc vào phương thức tiêu thụ truyền thống.

Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản trị, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc. Đây là những nội dung thiết thực nhằm giúp HTX nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Giai đoạn 2025-2030, Cao Bằng định hướng chuyển trọng tâm phát triển kinh tế tập thể từ số lượng sang chất lượng, lấy hiệu quả hoạt động làm thước đo, phấn đấu nâng tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả lên trên 65%. Tỉnh cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển các mô hình gắn với chuỗi giá trị, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, nhấn mạnh các HTX cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, minh bạch quy trình sản xuất, ứng dụng truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử để từng bước tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao, trong đó có thị trường xuất khẩu. Đồng thời, cần tăng cường liên kết giữa HTX với doanh nghiệp, khuyến khích các HTX quy mô nhỏ hợp tác với nhau để hình thành chuỗi sản xuất có quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thực tế tại Cao Bằng cho thấy, tổ chức lại sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu và kết nối các khâu chế biến, tiêu thụ đang mở ra hướng đi mới cho nông sản địa phương. Tuy nhiên, để những kết quả này được duy trì lâu dài, các HTX cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, chủ động đổi mới công nghệ và mở rộng liên kết với doanh nghiệp, nhà phân phối. Đây là nền tảng để nâng giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là tại các xã miền núi, biên giới.