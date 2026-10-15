HTX Nông nghiệp tổng hợp Hòa Thạnh: Liên kết sản xuất, nâng giá trị nông sản

GẮN SẢN XUẤT VỚI THỊ TRƯỜNG

Năm 2017, HTX Hòa Thạnh được thành lập với 9 thành viên. Nhờ xác định hướng đi phù hợp, HTX từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Hòa Thạnh đang bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho thành viên với mức giá đảm bảo lợi nhuận khá.

Xác định chất lượng là yếu tố quan trọng quyết định đầu ra của nông sản, HTX tập trung tuyên truyền, hướng dẫn thành viên sản xuất rau theo hướng an toàn, từng bước áp dụng quy trình VietGAP. Hiệu quả từ mô hình đã tạo sức hút đối với nông dân, ngày càng có nhiều người tự nguyện tham gia HTX.

Đến nay, HTX có 105 thành viên chuyên sản xuất lúa và rau màu. Riêng diện tích trồng rau khoảng 30 ha, trong đó có 15 ha được chứng nhận VietGAP, diện tích còn lại sản xuất theo hướng rau an toàn.

Hiện HTX sản xuất nhiều loại rau màu, trong đó chủ lực là cải xanh, cải ngọt, cải thìa, rau muống, rau dền… Để bảo đảm nguồn cung cho các đối tác, HTX xây dựng kế hoạch xuống giống đối với từng loại rau và phân bổ cho từng thành viên. Cách làm này vừa chủ động nguồn hàng, vừa bảo đảm tiêu thụ sản phẩm cho thành viên.

Theo Giám đốc HTX Hòa Thạnh Nguyễn Thanh Quang, đến nay hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị đã đi vào ổn định, không còn xảy ra tình trạng nông sản tồn đọng.

Có thời điểm nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu của đối tác, HTX phải mua thêm sản phẩm từ các HTX khác cùng ngành hàng. Từ đó, HTX Hòa Thạnh tăng cường liên kết với các HTX trong khu vực để hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất và tiêu thụ. Khi nguồn cung của HTX thiếu, các HTX liên kết sẽ hỗ trợ cung ứng sản phẩm và ngược lại.

Bên cạnh đó, trước tình trạng dịch bệnh, sâu hại thường xuyên xuất hiện trên rau màu, HTX vận động, khuyến khích thành viên đầu tư nhà lưới. Mô hình này giúp hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng phân bón hóa học, công chăm sóc và nước tưới.

Rau trồng trong nhà lưới cũng có mẫu mã đẹp hơn, năng suất tăng từ 30% - 40% tùy thời điểm, qua đó góp phần nâng cao lợi nhuận cho người sản xuất.

Ông Quang cho biết, hiện HTX đã ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản với các hệ thống siêu thị cùng các bếp ăn tập thể, nhà hàng… Nhờ đó, HTX bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho thành viên với giá cố định, tùy loại rau, cao hơn khoảng 20% so với giá trung bình trên thị trường. Khi giá thị trường tăng, HTX điều chỉnh giá thu mua tăng thêm khoảng 20%.

Ngược lại, có những thời điểm giá rau trên thị trường giảm mạnh, HTX vẫn cố gắng duy trì thu mua để hỗ trợ thành viên. Trung bình mỗi ngày, HTX cung cấp cho các siêu thị và đối tác khoảng 7 - 8 tấn rau, có thời điểm lên đến 10 tấn.

“Việc bao tiêu toàn bộ sản phẩm giúp thành viên có lợi nhuận khá, cao hơn nhiều so với sản xuất theo phương thức truyền thống”, ông Quang chia sẻ.

Nhờ tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ, HTX ngày càng trở thành điểm tựa để thành viên an tâm gắn bó. Gia đình ông Ngô Đức Tuấn, ấp Hòa Thạnh, xã Long Bình có 3 công đất chuyên trồng rau màu.

Trước đây, việc sản xuất thường xuyên đối mặt với tình trạng giá cả bấp bênh, có thời điểm giá rau xuống quá thấp, không có người mua, gia đình phải nhổ bỏ.

Từ năm 2017, ông Tuấn tham gia HTX Nông nghiệp tổng hợp Hòa Thạnh và trồng các loại rau như: Rau muống, mồng tơi, rau dền theo tiêu chuẩn VietGAP. Sản phẩm được HTX bao tiêu với giá từ 4.500 - 5.000 đồng/kg.

“HTX bao tiêu với giá cố định, dù giá thị trường có xuống thấp đến đâu. Mức giá này bảo đảm nhà vườn có lợi nhuận khá. Bây giờ, chúng tôi chỉ tập trung sản xuất đúng quy trình, bảo đảm sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp và năng suất cao, không còn phải bận tâm chuyện giá cả, đầu ra”, ông Tuấn cho biết.

MỞ RỘNG VÙNG NGUYÊN LIỆU

Theo ông Quang, thời gian tới, HTX tiếp tục kết nạp thêm thành viên, mở rộng vùng sản xuất. Hiện diện tích sản xuất của HTX vẫn còn khá thấp so với diện tích rau màu tại địa phương. Do đó, dư địa để mở rộng vùng nguyên liệu và thu hút thêm thành viên còn khá lớn.

Ông Ngô Đức Tuấn an tâm sản xuất nhờ được hợp tác xã bao tiêu toàn bộ nông sản.

Tuy nhiên, để mở rộng diện tích sản xuất, yếu tố quan trọng là phải nâng cao chất lượng nông sản. Nhu cầu của các đối tác, nhất là hệ thống siêu thị, hiện khá lớn, trong khi khả năng đáp ứng của HTX còn hạn chế.

Một bộ phận người dân bên ngoài HTX vẫn sản xuất theo tập quán truyền thống, chất lượng, mẫu mã và quy trình sản xuất chưa đồng đều.

Do đó, HTX đang phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn người dân sản xuất theo tiêu chuẩn, bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm. Qua đó, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Không chỉ tạo đầu ra và lợi nhuận ổn định cho thành viên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX Hòa Thạnh còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương.

Hiện HTX tạo việc làm cho khoảng 50 lao động địa phương, chủ yếu là lao động thời vụ.

Người lao động có thể tranh thủ thời gian nhàn rỗi để làm việc tại HTX, với thu nhập bình quân khoảng 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Qua đó, HTX góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Cùng với nâng chất lượng sản phẩm, HTX cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc. Hiện các sản phẩm rau của HTX đưa vào hệ thống siêu thị đều có mã QR do siêu thị quản lý, qua đó có thể truy xuất đến HTX.

HTX đang hướng tới hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc đến tận hộ sản xuất. Đây cũng là yêu cầu của các hệ thống siêu thị nhằm kiểm soát chất lượng nông sản ngay từ khâu sản xuất.

Ngoài các loại rau ăn lá, HTX Hòa Thạnh định hướng phát triển thêm nhóm rau củ, trong đó tập trung vào cây củ cải. Sau sáp nhập, diện tích trồng củ cải tại địa phương khá lớn, song chất lượng và mẫu mã sản phẩm chưa đồng đều, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hệ thống siêu thị.

Vì vậy, HTX đang hướng dẫn người dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng, mẫu mã củ cải để đủ điều kiện đưa vào các kênh phân phối hiện đại.

Ông Quang cho biết, định hướng của xã Long Bình là từng bước phát triển diện tích lúa chất lượng cao, giảm phát thải, phấn đấu khoảng 50% diện tích trồng lúa sử dụng giống ST. Tuy nhiên, do người dân chưa quen với mô hình này nên diện tích sản xuất hiện còn phân tán.

HTX sẽ đồng hành với chính quyền địa phương trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải và tăng cường liên kết sản xuất.

Việc chuyển sang sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải không chỉ góp phần nâng giá trị nông sản mà còn giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập; đồng thời, hướng đến sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường.