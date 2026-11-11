HTX Hải Phòng – Tuyên Quang kết nối, mở rộng thị trường

Hội nghị có sự tham gia của 20 đại biểu đến từ Tuyên Quang, gồm lãnh đạo, cán bộ Liên minh HTX tỉnh và đại diện 10 HTX có sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và nhu cầu mở rộng thị trường. Tham dự hội nghị, Hải Phòng có đại diện các HTX, doanh nghiệp tiêu biểu và nhà phân phối.

Tuyên Quang có nhiều tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp, dược liệu và các sản phẩm đặc trưng vùng miền. Trong khi đó, Hải Phòng là địa phương có thị trường tiêu thụ lớn, hệ thống siêu thị, cửa hàng, doanh nghiệp thương mại và mạng lưới phân phối phát triển.

Sự bổ trợ về thế mạnh giữa hai địa phương mở ra cơ hội đưa các sản phẩm chất lượng của HTX Tuyên Quang đến với người tiêu dùng Hải Phòng; đồng thời giúp các HTX, doanh nghiệp Hải Phòng tiếp cận nguồn hàng phong phú, có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Các HTX đến từ tỉnh Tuyên Quang giới thiệu sản phẩm.

Theo ông Cao Hùng Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang: "Địa phương hiện có 422 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao, trong đó có 3 sản phẩm 5 sao. Các HTX, tổ hợp tác chiếm 68% chủ thể OCOP. Kinh tế tập thể, HTX ngày càng khẳng định vai trò trong tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị và nâng cao thu nhập cho thành viên.

Tuy nhiên, để sản phẩm vươn xa, tiếp cận các hệ thống phân phối lớn và đông đảo người tiêu dùng, các HTX rất cần những cầu nối thị trường thiết thực. Với vị trí cửa ngõ phía Đông miền Bắc, hệ thống thương mại, phân phối phát triển và nhu cầu tiêu dùng lớn, Hải Phòng là thị trường có ý nghĩa quan trọng đối với các HTX Tuyên Quang..." ông Dũng cho biết.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các HTX hai địa phương đã chủ động giới thiệu những sản phẩm thế mạnh, sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng. Phía Tuyên Quang mang đến các sản phẩm như trà, đùi heo muối, thịt bò của đồng bào dân tộc H'Mông và các sản phẩm nông nghiệp sạch... Trong khi đó, phía Hải Phòng giới thiệu bánh đa cua ăn liền, các sản phẩm chế biến từ rươi, cá rô phi, trà thảo dược...

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, các HTX còn trao đổi thông tin về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, quy cách đóng gói, năng lực và khả năng cung ứng. Đây là cơ sở để các đơn vị tìm hiểu nhu cầu, kết nối đối tác, hướng tới những thỏa thuận hợp tác tiêu thụ phù hợp.

Những sản phẩm tiêu biểu của HTX 2 tỉnh thành đều có mặt tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hải Phòng cho biết: "Liên minh HTX thành phố cam kết tiếp tục phát huy vai trò đại diện, hỗ trợ và kết nối khu vực kinh tế tập thể; phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang trong cung cấp thông tin thị trường, giới thiệu đối tác, tổ chức xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và hỗ trợ các HTX mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hai bên hướng tới hình thành những mối liên kết ổn định, có kế hoạch cung ứng và tiêu thụ cụ thể; từng bước đưa sản phẩm vào hệ thống cửa hàng, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, các chương trình hội chợ, tuần hàng và hoạt động xúc tiến thương mại của hai địa phương".

Đại diện các HTX tham gia ký bản ghi nhớ, hợp tác.

Ông Ngô Ngọc Khánh cũng nhấn mạnh, sau hội nghị, các đơn vị, HTX cần chủ động duy trì liên hệ, tiếp tục trao đổi, đàm phán và cụ thể hóa những nội dung đã thống nhất thành đơn hàng, hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác phù hợp với nhu cầu, năng lực của mỗi bên.

Thông qua hoạt động kết nối, các HTX không chỉ có thêm cơ hội tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm mà còn từng bước mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, hướng tới xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ ổn định và bền vững.