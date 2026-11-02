HTX đầu tư nhà màng, nhà lưới mong sớm nhận được kinh phí hỗ trợ

Tuy nhiên, theo thông tin từ một số HTX, đến nay, nhiều nhà màng, nhà lưới được lắp dựng từ đầu năm 2026 vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ từ ngân sách.

Nhiều nhà màng, nhà lưới chưa được hỗ trợ

Là HTX chuyên sản xuất rau màu và các loại dưa như dưa lê, dưa chuột trong nhà màng, nhà lưới để cung ứng cho thương lái, HTX Dịch vụ nông nghiệp Đồng Đội (xã Gia Phúc) đang từng bước mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng kiên cố.

Ông Vũ Chí Chương, Giám đốc HTX, cho biết: Hiện nay, HTX có tổng cộng 8 nhà màng, nhà lưới với tổng diện tích gần 50.000 m². Năm 2024, HTX đầu tư 1 nhà màng (đã được hỗ trợ kinh phí). Năm 2025, HTX đầu tư 4 nhà màng, nhưng thời điểm đó, các cấp đang tập trung cho sáp nhập địa giới hành chính nên HTX chưa nhận được hỗ trợ nào.

Riêng năm 2026, từ đầu năm đến nay, HTX dựng 3 nhà màng mới kiên cố với kinh phí gần 4 tỷ đồng. Các nhà màng đều phù hợp quy hoạch phát triển nông nghiệp của địa phương.

Nhiều nhà màng, nhà lưới tại khu vực các xã phía Tây TP chưa nhận được kinh phí hỗ trợ.

“Trước khi làm, HTX đã báo cáo với xã và nhờ hướng dẫn các thủ tục liên quan. Đến nay, nhà màng đã đi vào khai thác, trồng trọt mà vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 51. Chúng tôi mong chính quyền các cấp và các sở, ngành liên quan xem xét tháo gỡ khó khăn, sớm bố trí kinh phí hỗ trợ” - ông Chương nói.

Còn tại HTX Tân Minh Đức, xã Trường Tân, khi bão Yagi đổ bộ vào tháng 9/2024, HTX có 50 ha nhà lưới, nhà màng bị sập đổ hoàn toàn, thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng.

Để không gián đoạn sản xuất, các hộ đã vay mượn để dựng lại hệ thống nhà lưới, nhà màng. Đến nay, diện tích nhà lưới, nhà màng của HTX đạt gần 100 ha (chủ yếu đầu tư dựng mới trong năm 2025), với gần 200 thành viên là các hộ nông dân.

Nhà màng của HTX Tân Minh Đức đã được dựng lại từ đầu năm 2025.

Ông Hoàng Anh Thư - Phó giám đốc HTX Tân Minh Đức chia sẻ: Khi mới tiếp cận thông tin về Nghị quyết 51, gần 200 thành viên HTX rất phấn khởi trước cơ hội được hỗ trợ đầu tư nhà lưới, nhà màng. Nhưng khi đối chiếu các điều kiện cụ thể, nhiều công trình đã được dựng trước thời điểm chính sách có hiệu lực nên không thuộc diện hỗ trợ.

Cũng theo ông Thư, HTX có một số hộ thành viên xây dựng nhà lưới, nhà màng sau khi Nghị quyết được ban hành nhưng do thiếu hồ sơ thiết kế hoặc thủ tục liên quan, nên đến nay cũng chưa được tháo gỡ, hỗ trợ. HTX rất mong các cấp xem xét đơn giản hóa thủ tục, sớm hỗ trợ kinh phí cho các hộ mới dựng năm 2026 và tháo gỡ cho những trường hợp dựng trong năm 2025...

Để chính sách sớm đi vào thực tiễn

Tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã (HTX) khu vực phía Tây TP Hải Phòng, tổ chức ngày 22/9 tại xã Gia Phúc, ông Đồng Quốc Trà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đã thông tin về các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 51.

Theo ông Trà, nghị quyết quy định nhiều nội dung hỗ trợ thiết thực, từ thuê đất phục vụ sản xuất trồng trọt hàng hóa quy mô lớn, xây dựng nhà lưới, nhà màng đến áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, GlobalGAP, Halal. Chính sách cũng bao gồm hỗ trợ cơ giới hóa sản xuất, bảo quản, chế biến; phát triển cơ sở nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi theo quy trình an toàn và thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Theo hướng dẫn, các tổ chức, cá nhân cần đối chiếu lĩnh vực hoạt động và điều kiện thực tế để lựa chọn nội dung hỗ trợ phù hợp, đồng thời gửi đề nghị đến UBND cấp xã để được hướng dẫn thủ tục.

Để chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 51 sớm đi vào thực tiễn, công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đang được các xã tháo gỡ, triển khai.

Cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho các HTX được tổ chức vào tháng 9 vừa qua.

Cũng tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho các HTX khu vực phía Tây TP Hải Phòng, đại diện lãnh đạo Liên minh HTX thành phố đã ghi nhận các kiến nghị của HTX, trong đó có đề xuất hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà lưới, nhà màng đối với những HTX và hộ nông dân là thành viên HTX chưa được thụ hưởng chính sách. Các kiến nghị sẽ được cơ quan chuyên môn tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà màng, nhà lưới là một trong những giải pháp thúc đẩy nông nghiệp Hải Phòng phát triển theo hướng tập trung, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Chính sách cũng tạo điều kiện để các HTX, hộ nông dân đầu tư cơ sở hạ tầng, từng bước hiện đại hóa sản xuất.

Để chính sách phát huy hiệu quả, bên cạnh việc hướng dẫn điều kiện, thủ tục đối với các công trình đầu tư mới, những vướng mắc trong quá trình khôi phục sản xuất sau thiên tai cũng cần được tổng hợp, xem xét theo thẩm quyền. Qua đó, vừa bảo đảm thực hiện đúng quy định, vừa tạo động lực để HTX, hộ nông dân yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất bền vững.

Điều kiện hỗ trợ xây dựng nhà lưới, nhà màng tại Hải Phòng

Theo Nghị quyết 51/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025, có hiệu lực từ 1/1/2026, công trình được hỗ trợ kinh phí phải đáp ứng một số điều kiện:

Quy mô: Diện tích tối thiểu 1.000 m², chiều rộng mỗi nhà từ 3,2 m, chiều cao từ 3 m, độ dốc mái tối thiểu 20°.

Vị trí: Phù hợp quy hoạch địa phương, không thuộc khu vực dự kiến chuyển sang đất phi nông nghiệp trong vòng 3 năm kể từ khi xây dựng.

Hồ sơ: Có trích lục bản đồ địa chính hoặc sơ đồ mặt bằng được UBND cấp xã xác nhận; phương án sản xuất được chấp thuận và bản thiết kế hoặc sơ họa thiết kế công trình.