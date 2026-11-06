HTV phối hợp các đài địa phương truyền thông Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Quang cảnh buổi làm việc.

Sáng 6/11, tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV), lãnh đạo HTV làm việc với đại diện các cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng và Đồng Nai về phương án hợp tác liên minh vùng.

Trọng tâm thảo luận là phối hợp sản xuất, tuyên truyền Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đại hội có 48 môn thi đấu, 36 đoàn tham dự với khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên; dự kiến thu hút khoảng 200.000 lượt khách. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, cùng Đồng Nai và Đồng Tháp.

Do các môn thi đấu diễn ra đồng thời tại nhiều địa điểm, HTV đề xuất các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong khu vực phối hợp huy động nhân lực, phương tiện, bảo đảm thông tin về Đại hội được chuyển tải đầy đủ, kịp thời.

Lãnh đạo các đơn vị thống nhất sẵn sàng hỗ trợ HTV trong công tác sản xuất, truyền thông. Các đơn vị cũng đề nghị HTV có văn bản gửi Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương để phối hợp, tạo điều kiện bố trí trang thiết bị tác nghiệp và vận động nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí.

Tổng Giám đốc HTV Cao Anh Minh ghi nhận các ý kiến, cho biết sẽ tổng hợp, hoàn thiện nội dung hợp tác, tiến tới xây dựng và ký kết liên minh vùng.