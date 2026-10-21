HSC lãi gần 300 tỷ đồng, chi tới 900 triệu đồng/tháng trả lương cho Tổng Giám đốc

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC, mã chứng khoán: HCM) ghi nhận tổng doanh thu hoạt động gần 1.244 tỷ đồng, giảm 25,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 371 tỷ đồng, giảm 32,5%; lợi nhuận sau thuế còn 297 tỷ đồng.

Kết quả này phản ánh sự suy giảm của các mảng kinh doanh truyền thống, đặc biệt là môi giới và hoạt động đầu tư tài chính, trong khi nguồn thu từ cho vay vẫn tăng trưởng.

Cụ thể, doanh thu môi giới chứng khoán trong quý đạt gần 152 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí môi giới giảm chậm hơn ở mức 45% xuống 145 tỷ đồng. Chênh lệch giữa doanh thu và chi phí môi giới theo đó chỉ còn khoảng 6,6 tỷ đồng, so với hơn 242 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, diễn biến này có liên quan đến sự sụt giảm giá trị giao dịch trên thị trường. Bên cạnh đó, mức nền so sánh cao của quý III/2025 cũng là yếu tố cần lưu ý khi đánh giá kết quả mảng môi giới.

Doanh thu cho vay tiếp tục tăng nhưng chi phí lãi vay leo thang, trong khi mảng môi giới suy giảm mạnh, khiến lợi nhuận quý III/2026 của HSC giảm hơn 32% so với cùng kỳ (Ảnh: HSC).

Ở chiều ngược lại, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 758 tỷ đồng, tăng 18%. Tuy nhiên, chi phí lãi vay cũng tăng gần 30% lên 508 tỷ đồng.

Hoạt động tự doanh cũng kém tích cực hơn cùng kỳ. Lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 60,7% còn 142,3 tỷ đồng. Trong đó, lãi bán tài sản FVTPL sau khi trừ lỗ chỉ đạt khoảng 2,3 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 65,5 tỷ đồng cùng kỳ. Phần lợi nhuận chưa thực hiện góp phần bù đắp một phần kết quả suy giảm.

Về chi phí, tổng chi phí hoạt động trong quý giảm 22,6% xuống 753 tỷ đồng. Chi phí quản lý giảm 15,4% còn 119,6 tỷ đồng, góp phần hạn chế mức giảm lợi nhuận trong bối cảnh doanh thu đi xuống.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, HSC đạt tổng doanh thu hoạt động khoảng 3.945 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt 1.075 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 861 tỷ đồng, chỉ nhích khoảng 0,2%.

Với kế hoạch năm 2026 đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2.302 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành khoảng 46,7% sau 9 tháng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của HSC đạt khoảng 43.044 tỷ đồng, giảm 7,4% so với đầu năm. Các khoản cho vay, bao gồm cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt gần 29.170 tỷ đồng, chiếm 67,8% tổng tài sản. Trong khi đó, danh mục FVTPL giảm 32% còn khoảng 9.363 tỷ đồng.

Cơ cấu danh mục tự doanh theo giá trị thị trường cũng có sự thay đổi đáng kể. Giá trị cổ phiếu niêm yết giảm khoảng 82% so với đầu năm xuống còn 705 tỷ đồng, trong khi trái phiếu niêm yết tăng lên hơn 8.162 tỷ đồng, chiếm phần lớn danh mục FVTPL.

Ở phía nguồn vốn, dư nợ vay ngắn hạn giảm 27,3% còn khoảng 22.456 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại cuối quý III/2026 đạt 14.505 tỷ đồng, gần tương đương đầu năm.

Đáng chú ý, khoản phải trả khác ghi nhận gần 2.945 tỷ đồng, trong đó khoảng 2.920 tỷ đồng là tiền thu từ đợt phát hành cổ phiếu.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, sau ngày kết thúc kỳ kế toán, ngày 9/10/2026, vốn điều lệ của HSC tăng lên gần 13.728 tỷ đồng sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Ngoài ra, công ty có kế hoạch phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu với giá 23.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động khoảng 4.600 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, đợt phát hành sẽ tiếp tục bổ sung nguồn lực tài chính và mở rộng dư địa cho vay ký quỹ.

Tổng Giám đốc HSC Trịnh Hoài Giang nhận 2,7 tỷ đồng tiền lương, tương đương bình quân 900 triệu đồng/tháng (Ảnh: BCTC).

Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý III/2026, tổng thù lao HĐQT của HSC trong kỳ đạt khoảng 2,12 tỷ đồng.

Trong đó, Chủ tịch Johan Nyvene nhận hơn 1,07 tỷ đồng, cao nhất trong các thành viên; tiếp đến là ông Andrew Colin Valis - Thành viên HĐQT với 230 triệu đồng và Phó Chủ tịch Lê Anh Minh với 190 triệu đồng. Các thành viên còn lại nhận từ 90 triệu đồng đến khoảng 183 triệu đồng.

Cùng kỳ, Tổng Giám đốc Trịnh Hoài Giang nhận 2,7 tỷ đồng tiền lương, tương đương bình quân 900 triệu đồng/tháng. Tổng thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương Tổng Giám đốc trong quý đạt khoảng 4,82 tỷ đồng.