HSC 'hụt hơi' mảng môi giới, khoản đầu tư vào VPB gấp 3 lần sau một quý

CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC - Mã: HCM) công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với doanh thu hoạt động đạt gần 1.244 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt gần 758 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 61%, xuống hơn 142 tỷ đồng. Doanh thu môi giới chứng khoán đạt gần 152 tỷ đồng, giảm 70%.

Trong kỳ, HSC ghi nhận lãi bán các tài sản tài chính FVTPL gần 61,5 tỷ đồng, trong khi lỗ bán các tài sản này ở mức hơn 59 tỷ đồng, qua đó ghi nhận chênh lệch lãi gần 2,3 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động giảm 23% so với cùng kỳ, xuống 753 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15% còn gần 120 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi vay tăng 30% lên hơn 508 tỷ đồng.

Kết quả, HSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 371 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 297 tỷ đồng, cùng giảm khoảng 33% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của HSC đạt hơn 3.945 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.075 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 861 tỷ đồng; cả hai chỉ tiêu đều tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Năm 2026, HSC đặt mục tiêu doanh thu khoảng 6.570 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.841 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được khoảng 47% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của HSC đạt hơn 43.044 tỷ đồng, tăng 4% so với cuối quý II nhưng giảm 7% so với đầu năm. Tiền và tiền gửi đạt gần 4.260 tỷ đồng, tăng 65% so với cuối quý II và tăng 15% so với đầu năm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, danh mục cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên UPCoM thuộc nhóm tài sản tài chính FVTPL của HSC có giá trị hợp lý hơn 705 tỷ đồng, giảm 21% so với cuối quý II và 82% so với đầu năm. Trong đó, VPB có giá trị hợp lý gần 445 tỷ đồng, TCB gần 228 tỷ đồng và nhóm cổ phiếu khác gần 33 tỷ đồng.

Xét theo giá gốc, khoản đầu tư vào VPB đang tạm lãi hơn 18 tỷ đồng, trong khi khoản đầu tư vào TCB tạm lãi gần 3,6 tỷ đồng. Ngược lại, nhóm cổ phiếu khác tạm lỗ khoảng 470 triệu đồng.

So với cuối quý II/2026, HSC đã tăng giá trị khoản đầu tư vào VPB từ gần 137 tỷ đồng lên gần 445 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 225%.

Bên cạnh danh mục cổ phiếu thuộc FVTPL, HSC còn nắm giữ danh mục tài sản cơ sở phục vụ hoạt động phòng ngừa rủi ro chứng quyền, với giá trị hợp lý hơn 461 tỷ đồng tại ngày 30/9, tăng 96% so với cuối quý II nhưng giảm 17% so với đầu năm.

Trong danh mục này, TCB có giá trị hơn 92 tỷ đồng, MWG hơn 83 tỷ đồng, HPG gần 74 tỷ đồng, ACB hơn 44 tỷ đồng và nhóm cổ phiếu khác hơn 168 tỷ đồng.

Ngoài cổ phiếu, danh mục FVTPL của HSC còn bao gồm trái phiếu, chứng chỉ quỹ ETF và quỹ mở. Tổng giá trị hợp lý của danh mục tài sản tài chính FVTPL đạt hơn 9.363 tỷ đồng tại cuối quý III, tăng 2,5% so với cuối quý II nhưng giảm 32% so với đầu năm. So với giá gốc, danh mục này đang ghi nhận khoản lãi tạm tính khoảng 175 tỷ đồng.

Nguồn: HSC

Ở hoạt động cho vay, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán chứng khoán đạt gần 29.170 tỷ đồng tại ngày 30/9, tăng nhẹ so với cuối quý II và tăng 3,6% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của HSC đạt gần 22.456 tỷ đồng, giảm 14% so với cuối quý II và 27% so với đầu năm.

Tại ngày 30/9, vốn chủ sở hữu của HSC đạt hơn 14.505 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể so với thời điểm cuối quý II và đầu năm. Trong đó, lợi nhuận chưa phân phối đạt gần 2.465 tỷ đồng.