HSC hé lộ 9 nhà đầu tư trong đợt chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSC, HOSE: HCM) vừa công bố Nghị quyết phê duyệt triển khai phương án chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ, hé lộ danh sách 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt phát hành này.

Theo phương án chào bán, HSC dự kiến phát hành 200 triệu cổ phiếu phổ thông với giá chào bán là 23.000 đồng/cổ phiếu. Kết phiên 23/9, cổ phiếu HCM dừng ở mức 25.500 đồng/cổ phiếu, qua đó giá chào bán thấp hơn gần 10% so với thị giá.

Với giá chào bán này, HSC dự kiến thu về tổng cộng 4.600 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, dự kiến giải ngân trong năm 2026 và 2027.

HSC phê duyệt phương án chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ (Ảnh: HSC).

Đáng chú ý, Hội đồng Quản trị HSC đã thông qua danh sách 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua trọn 200 triệu cổ phiếu đợt này.

Đứng đầu danh sách là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC). Doanh nghiệp này đăng ký mua 23 triệu cổ phiếu, nâng tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 175 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ sở hữu 11,13% vốn điều lệ.

8 nhà đầu tư cá nhân trong nước chia nhau mua tổng cộng 177 triệu cổ phiếu còn lại. Danh sách bao gồm: Nguyễn Văn Hà (40,5 triệu cổ phiếu), Nguyễn Tiến Vũ (40 triệu cổ phiếu), Ông Nguyễn Văn Mẫn (40 triệu cổ phiếu), Trần Quí Thanh (40 triệu cổ phiếu), Đỗ Quốc Bình (10 triệu cổ phiếu), Hoàng Minh Trung (4,5 triệu cổ phiếu), Nguyễn Thị Ngọc Linh (1 triệu cổ phiếu), Nguyễn Thanh Trung (1 triệu cổ phiếu).

Đặc biệt, trong danh sách chào bán riêng lẻ đợt này hoàn toàn không có nhà đầu tư nước ngoài nào. Sau khi phát hành thành công, tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HSC sẽ giảm từ 33,8% xuống còn 29,5%.

Ở diễn biến trước đó, HSC đã hoàn tất chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2026). Cụ thể, HSC chào bán 22 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về khoảng 220 tỷ đồng.

Song song với đó, HSC cũng đang triển khai chào bán gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nếu hoàn tất, HSC sẽ thu về gần 2.700 tỷ đồng. Đây đều là những bước đi quan trọng trong lộ trình tăng vốn điều lệ của HSC trong năm 2026.