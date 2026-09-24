HSC công bố 9 nhà đầu tư đăng ký mua 200 triệu cổ phiếu

Ảnh minh họa. Nguồn: HSC

Ngày 23/9, CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC, mã HCM) công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua hồi tháng 4 năm nay. Đồng thời, HĐQT cũng công bố hồ sơ đăng ký chào bán gửi cơ quan quản lý.

Theo phương án, HSC dự kiến chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu phổ thông, với giá xác định ở mức 23.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền huy động 4.600 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn tiền thu được dự kiến bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, ngoại trừ một số trường hợp theo quy định pháp luật. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 và/hoặc quý 4/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ và công ty hoàn tất các thủ tục liên quan.

Ba cá nhân dự mua nhiều nhất

Danh sách được HSC công bố gồm 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước. Trong đó, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC) dự kiến mua 23 triệu cổ phiếu. Sau đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu dự kiến của tổ chức này tại HSC tăng lên 11,13%.

Ba cá nhân Nguyễn Tiến Vũ, Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Văn Mẫn dự kiến lần lượt mua 40 triệu, 40,5 triệu và 40 triệu cổ phiếu. Những người này đều chưa sở hữu cổ phần tại HSC.

Ông Trần Quí Thanh - cổ đông hiện hữu dự kiến mua 40 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, ông sẽ nâng sở hữu tại HSC lên 2,62%.

Bốn nhà đầu tư còn lại gồm Đỗ Quốc Bình dự kiến mua 10 triệu cổ phiếu, Hoàng Minh Trung mua 4,5 triệu cổ phiếu, Nguyễn Thị Ngọc Linh và Nguyễn Thanh Trung cùng dự kiến mua 1 triệu cổ phiếu.

Trong đó, ông Bình, ông Trung và bà Linh đều đang sở hữu cổ phần tại HSC. Sau giao dịch, tỷ lệ nắm giữ của họ lần lượt là 1,41%, 0,84% và 0,13%.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán của HSC. Nguồn: HSC

Theo tài liệu của HSC, giá trị sổ sách của cổ phiếu HCM tại ngày 31/12/2025 là 13.466 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, giá đóng cửa bình quân của HCM trong 10 phiên giao dịch từ ngày 8/9 đến 21/9/2026 (10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết) đạt 25.525 đồng/cổ phiếu.

Mức giá chào bán 23.000 đồng/cổ phiếu đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách và không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân.

Sau đợt chào bán, tổng số cổ phiếu HCM dự kiến tăng từ hơn 1,372 tỷ lên hơn 1,572 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ tăng từ 13.728 tỷ đồng lên 15.728 tỷ đồng.

HSC mới hoàn tất đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong tháng 9 này. Cụ thể, công ty chào bán gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 2.700 tỷ đồng. Với phương án ESOP, doanh nghiệp phát hành 22 triệu cổ phiếu cho 110 người, giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 220 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của HSC tăng từ gần 10.808 tỷ đồng lên 13.728 tỷ đồng.