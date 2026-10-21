HSC báo lãi quý 3 giảm mạnh, nguồn thu môi giới hụt 70%

Ảnh: Minh Phong - Mekong ASEAN.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026 của CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC, HoSE: HCM), trong kỳ, lãi sau thuế doanh nghiệp đạt 297 tỷ đồng, tăng 9% so với quý liền trước, song giảm gần 33% so với cùng kỳ năm 2025 (YoY).

Kết quả này chịu sức ép chủ yếu từ sự suy giảm của mảng môi giới khi doanh thu mảng này chỉ đạt 152 tỷ đồng, giảm 70% so với mức 507 tỷ đồng của quý 3/2025. Sau khi trừ 145 tỷ đồng chi phí nghiệp vụ môi giới, lãi thuần từ mảng này còn khoảng 7 tỷ đồng, giảm 97% YoY.

Hoạt động tự doanh cũng kém tích cực. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt 142 tỷ đồng, giảm 61% YoY, trong khi lỗ từ các tài sản này là 62 tỷ đồng, giảm 77% YoY. Trừ đi chi phí tự doanh, công ty lãi thuần 58 tỷ đồng, giảm 12% YoY.

Ở chiều ngược lại, mảng cho vay ký quỹ (margin) tiếp tục đóng góp lớn vào nguồn thu của HSC. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt hơn 758 tỷ đồng, tăng 18% YoY. Tuy nhiên, chi phí đi vay cũng tăng từ 391 tỷ đồng lên khoảng 508 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 30%, tạo thêm áp lực lên hiệu quả kinh doanh.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, HSC đạt 861 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực chính đến từ lãi cho vay margin, đạt 2.289 tỷ đồng, tăng 38% YoY. Trong khi đó, lãi từ các tài sản FVTPL giảm 21% YoY, xuống 746 tỷ đồng; mảng môi giới cũng ‘hụt hơi’ khi doanh thu giảm 26% YoY, xuống 673 tỷ đồng.

Năm nay, HSC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.841 tỷ đồng, tăng 56% so với thực hiện năm 2025. Như vậy, tính đến cuối quý 3/2026, doanh nghiệp mới hoàn thành gần 47% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của HSC đạt 43.044 tỷ đồng, giảm 7% so với con số 46.499 tỷ đồng ở đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, các khoản cho vay giao dịch chứng khoán chiếm tỷ trọng lớn nhất, với giá trị xấp xỉ 29.170 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2.134 tỷ đồng, tăng khoảng 60% so với đầu năm. Trong khi đó, tài sản tài chính FVTPL có giá trị hợp lý khoảng 9.363 tỷ đồng, giảm gần 32% so với mức 13.766 tỷ đồng đầu năm.

Danh mục FVTPL chủ yếu là trái phiếu, với giá trị khoảng 8.162 tỷ đồng. Cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu giao dịch trên UPCoM có giá trị khoảng 705 tỷ đồng; chứng chỉ quỹ ETF và quỹ mở lần lượt ở mức 19 tỷ đồng và 15 tỷ đồng.

Trong danh mục cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu giao dịch trên UPCoM, HSC nắm giữ lượng cổ phiếu VPB trị giá khoảng 445 tỷ đồng và TCB trị giá 228 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 3/2026.

Tính theo giá gốc, khoản đầu tư vào cổ phiếu VPB của HSC đang tạm lãi hơn 18 tỷ đồng, trong khi khoản đầu tư vào TCB tạm lãi gần 4 tỷ đồng.

So với cuối quý 2/2026, HSC đã gia tăng đáng kể tỷ trọng nắm giữ VPB, với giá trị khoản đầu tư tăng từ gần 137 tỷ đồng lên khoảng 445 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 225%.

Bên cạnh danh mục đầu tư trực tiếp, HSC còn nắm giữ cổ phiếu làm tài sản cơ sở phục vụ hoạt động phòng ngừa rủi ro chứng quyền, trong đó có TCB (92 tỷ đồng), MWG (83 tỷ đồng), HPG (73 tỷ đồng) và ACB (44 tỷ đồng).

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của HSC tại ngày 30/9/2026 đạt 28.539 tỷ đồng, giảm khoảng 11% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn chiếm phần lớn, với 22.456 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản phải trả cho các hoạt động giao dịch chứng khoán tăng từ 353 tỷ đồng ở đầu năm lên 2.687 tỷ đồng vào cuối quý 3/2026. Nguyên nhân tăng mạnh là do phát sinh khoản phải trả nhà đầu tư tiền mua trái phiếu với hơn 2.042 tỷ đồng; khoản phải trả nhà đầu tư tiền mua chứng quyền có bảo đảm là 532 tỷ đồng, tăng 271%.

Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn cũng tăng mạnh lên khoảng 2.945 tỷ đồng, gấp gần 31 lần đầu năm. Phần lớn số dư đến từ khoản thu tiền mua cổ phiếu HCM, đạt hơn 2.919 tỷ đồng, trong khi đầu năm chưa ghi nhận khoản này. Phần còn lại gồm các khoản phải trả nhà đầu tư, cổ tức trả hộ, cổ tức phải trả cho cổ đông và những khoản phải trả khác.