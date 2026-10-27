HSBC thu xếp khoản vay xanh hợp vốn 105 triệu USD cho EVNNPC

Chương trình BESS của EVNNPC dự kiến triển khai tại 70 trạm biến áp hiện hữu, nhằm tăng khả năng ổn định, độ tin cậy của lưới điện. Ảnh: Bnews phát

Đây là khoản vay xanh hợp vốn quốc tế đầu tiên của EVNNPC, với nguồn vốn được sử dụng để đầu tư hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các trạm biến áp 110 kV ở miền Bắc.

Trong giao dịch, HSBC đảm nhiệm vai trò đầu mối thu xếp duy nhất, bảo lãnh phát hành và dựng sổ, điều phối giao dịch xanh và ngân hàng đại lý quản lý khoản vay. Khoản vay thu hút 15 tổ chức tín dụng từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan tham gia, với lượng đăng ký vượt quy mô chào vay ban đầu.

Chương trình BESS của EVNNPC dự kiến triển khai tại 70 trạm biến áp hiện hữu, nhằm tăng khả năng ổn định, độ tin cậy của lưới điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải và giảm nguy cơ quá tải, sự cố lưới điện. Dự án cũng được kỳ vọng hỗ trợ thực hiện các mục tiêu về phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia.

Việc huy động vốn từ thị trường quốc tế cũng giúp EVNNPC đa dạng hóa nguồn vốn phục vụ đầu tư. Ảnh: Bnews phát

Theo HSBC, khoản vay được cơ cấu phù hợp với Bộ Nguyên tắc Khoản vay xanh, gắn nguồn vốn với các lợi ích môi trường từ chương trình BESS. Việc huy động vốn từ thị trường quốc tế cũng giúp EVNNPC đa dạng hóa nguồn vốn phục vụ đầu tư.

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, cho biết giao dịch mang tính cột mốc này kết hợp giải pháp tài chính xanh được thiết kế riêng cho EVNNPC với hạ tầng thiết yếu nhằm tăng cường khả năng chống chịu của lưới điện và hỗ trợ Việt Nam trên hành trình chuyển đổi sang một hệ thống điện linh hoạt, bền vững hơn. Sự hưởng ứng mạnh mẽ của các bên cho vay phản ánh niềm tin của thị trường dành cho EVNNPC và tầm quan trọng của chương trình này.

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam. Ảnh: Bnews phát

Giao dịch diễn ra sau một số khoản vay song phương dài hạn trong nước giữa HSBC và EVNNPC, đồng thời phù hợp với định hướng khuyến khích cho vay hợp vốn đối với các dự án quy mô lớn./.