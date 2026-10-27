HSBC thu xếp 105 triệu USD khoản vay xanh quốc tế đầu tiên cho Điện lực miền Bắc. (Ảnh: HSBC)

Ngày 27/10, Ngân hàng HSBC Việt Nam công bố đã thu xếp thành công khoản vay xanh hợp vốn quốc tế đầu tiên trị giá 105 triệu USD cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Nguồn vốn vay sẽ được sử dụng để đầu tư các hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) lắp đặt đồng bộ tại các trạm biến áp 110 kV đang có sẵn trên địa bàn miền Bắc.

Trong giao dịch này, HSBC giữ vai trò đơn vị đầu mối thu xếp duy nhất, bảo lãnh phát hành và dựng sổ, đơn vị điều phối giao dịch xanh duy nhất và Ngân hàng đại lý quản lý khoản vay. Với tổng kỳ hạn 8 năm tính từ đợt giải ngân đầu tiên đến thời điểm đáo hạn cuối cùng, khoản vay thuộc nhóm giao dịch có kỳ hạn dài trên thị trường cho vay hợp vốn quốc tế của Việt Nam, trong bối cảnh tiền lệ đối với các giao dịch tương đương vẫn còn hạn chế.

Khoản vay đã nhận được lượng đăng ký vượt đáng kể quy mô chào vay ban đầu, thu hút 15 bên cho vay đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan.

Việc triển khai thành công giao dịch này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của các tổ chức tài chính quốc tế đối với EVNNPC, đồng thời khẳng định tầm quan trọng mang tính chiến lược của hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn trong quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Chương trình BESS của EVNNPC dự kiến được triển khai tại 70 trạm biến áp hiện hữu, góp phần nâng cao ổn định và độ tin cậy của lưới điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, giảm thiểu nguy cơ quá tải và sự cố lưới điện. Dự án đồng thời hỗ trợ hiện thực hóa Quy định điện VIII điều chỉnh và mục tiêu phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng theo Quy hoạch tổng thể năng lượng Quốc gia.

Ông Tim Evans - Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam chia sẻ: “HSBC đồng hành cùng EVNNPC trong khoản vay hợp vốn quốc tế đầu tiên bằng đồng đô la Mỹ và kế hoạch đầu tư vào hạ tầng lưu trữ năng lượng bằng pin. Giao dịch mang tính cột mốc này kết hợp giải pháp tài chính xanh được thiết kế riêng cho EVNNPC với hạ tầng thiết yếu nhằm tăng cường khả năng chống chịu của lưới điện và hỗ trợ Việt Nam trên hành trình chuyển đổi sang một hệ thống điện linh hoạt, bền vững hơn. Sự hưởng ứng mạnh mẽ của các bên cho vay phản ánh niềm tin của thị trường dành cho EVNNPC và tầm quan trọng của chương trình này.”

Giao dịch này phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước khuyến khích tăng cường cho vay hợp vốn đối với các dự án quy mô lớn, đồng thời khoản vay cũng thể hiện cam kết của HSBC trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp trong nước trên hành trình tăng trưởng, đa dạng hóa nguồn vốn và thúc đẩy đầu tư hướng tới một nền kinh tế bền vững, có khả năng chống chịu tốt hơn./.