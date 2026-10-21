HSBC: Tăng trưởng hai con số mở ra cơ hội mới cho kinh tế Hà Nội

GRDP Hà Nội quý III/2026 tăng 10,02%, cao hơn mức 8,20% cùng kỳ năm trước và là mức tăng cao nhất trong 3 quý đầu năm. Từ góc nhìn kinh tế vĩ mô, bà đánh giá thế nào về sức bật của Thủ đô trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định?

Mức tăng này cho thấy khả năng duy trì đà tăng trưởng đáng ghi nhận của kinh tế Hà Nội trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều bất định. Kết quả này phản ánh một số yếu tố đáng chú ý.

Bà Tạ Thị Tuệ Anh, Giám đốc Khối Khách hàng Định chế tài chính, HSBC Việt Nam. Ảnh: HSBC Việt Nam

Thứ nhất, Hà Nội có nền tảng dịch vụ lớn, chiếm 67,64% GRDP, với các lĩnh vực như thương mại, tài chính, giáo dục, y tế và du lịch. Cơ cấu này giúp thành phố tận dụng nhu cầu trong nước và giảm bớt tác động từ những biến động bên ngoài.

Thứ hai, đầu tư và phát triển hạ tầng tiếp tục hỗ trợ hoạt động kinh tế. Các dự án trọng điểm như Vành đai 4, tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội và các cầu vượt sông Hồng không chỉ thúc đẩy lĩnh vực xây dựng mà còn từng bước cải thiện kết nối, mở rộng không gian phát triển và tạo điều kiện thu hút đầu tư tư nhân.

Thứ ba, sự kết hợp giữa đầu tư công, hoạt động sản xuất – kinh doanh và tiêu dùng đang tạo ra các động lực tăng trưởng bổ trợ cho nhau. Cùng với vị thế trung tâm hành chính, thương mại và dịch vụ của cả nước, đây là nền tảng thuận lợi để Hà Nội duy trì đà tăng trưởng.

Tuy nhiên, điều quan trọng là chuyển hóa kết quả tăng trưởng hiện nay thành năng suất cao hơn, đầu tư tư nhân hiệu quả hơn và năng lực cạnh tranh bền vững hơn. Chúng tôi đánh giá kết quả quý III là tín hiệu tích cực, song Hà Nội vẫn cần chủ động ứng phó với các rủi ro từ thương mại toàn cầu, điều kiện tài chính quốc tế và biến động chi phí đầu vào.

Khu vực dịch vụ tiếp tục đóng vai trò chủ lực, trong khi tiêu dùng, du lịch và đầu tư đều duy trì đà tăng khá mạnh. Theo bà, cơ cấu này cho thấy điều gì về chất lượng và khả năng duy trì tăng trưởng của Hà Nội trong thời gian tới?

Việc khu vực dịch vụ giữ vai trò chủ lực, cùng với đà tăng của tiêu dùng, du lịch và đầu tư, cho thấy kinh tế Hà Nội đang được hỗ trợ bởi nhiều động lực, thay vì phụ thuộc vào một khu vực đơn lẻ. Đây là yếu tố thuận lợi cho khả năng chống chịu của nền kinh tế, nhất là khi nhu cầu từ bên ngoài có thể biến động.

Khu vực dịch vụ tạo ra giá trị gia tăng, việc làm và nguồn thu, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng lớn của Hà Nội trong các lĩnh vực thương mại, tài chính, logistics, công nghệ, giáo dục và y tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm tăng 15,6% so với cùng kỳ, cho thấy sức mua trong nước đang được cải thiện, góp phần giảm tác động từ những biến động bên ngoài.

Du lịch cũng tạo hiệu ứng lan tỏa tới vận tải, lưu trú, ăn uống, bán lẻ, văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo, trong khi đầu tư góp phần mở rộng năng lực cung ứng và nâng cấp hạ tầng. Sự phát triển đồng thời của các lĩnh vực này tạo điều kiện để Hà Nội nâng cao chất lượng tăng trưởng trong những năm tới.

Bên cạnh vị thế là trung tâm chính trị và kinh tế của cả nước, Hà Nội còn có lợi thế về thị trường tiêu dùng, nguồn nhân lực chất lượng, cộng đồng doanh nghiệp đang mở rộng và khả năng thu hút vốn trong nước lẫn quốc tế. Với những điều kiện đó, chúng tôi tin rằng Thủ đô còn nhiều dư địa để phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên. Theo bà, những động lực nào cần được phát huy mạnh nhất trong quý IV và những năm tiếp theo để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời nâng sức cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của Thủ đô?

Để hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên, Hà Nội cần tận dụng tốt thời điểm cuối năm, đồng thời củng cố những động lực tăng trưởng trong trung và dài hạn. Trong quý IV, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công gắn với hiệu quả sử dụng vốn sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng, đặc biệt đối với các dự án giao thông, đô thị, hạ tầng số và những công trình có khả năng lan tỏa tới khu vực tư nhân.

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Katolec Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Minh). Ảnh: Phạm Hùng

Thành phố cũng có thể thúc đẩy tiêu dùng và thương mại trong mùa mua sắm, lễ hội và du lịch cuối năm, qua đó hỗ trợ các lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ, vận tải và lưu trú. Đối với du lịch, trọng tâm nên là nâng giá trị thu được từ mỗi du khách thông qua kéo dài thời gian lưu trú, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường kết nối giữa di sản, văn hóa, ẩm thực, hoạt động hội nghị – triển lãm và các điểm đến trong vùng Thủ đô. Những giải pháp này vừa hỗ trợ nhu cầu trong nước, vừa góp phần thu hút khách quốc tế.

Về dài hạn, nâng năng suất và chất lượng nguồn nhân lực sẽ là yếu tố then chốt. Hoạt động đào tạo cần gắn chặt hơn với nhu cầu của các ngành công nghệ, tài chính, logistics, dịch vụ chuyên môn và công nghiệp sáng tạo. Cùng với đó, Hà Nội cần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp và hoạt động nghiên cứu – phát triển, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong các doanh nghiệp truyền thống.

Tăng cường liên kết vùng và phát triển logistics cũng sẽ giúp Hà Nội tận dụng tốt hơn các kết nối với các tỉnh phía Bắc, các trung tâm sản xuất, cảng biển và chuỗi cung ứng quốc tế. Song song với đó, tăng trưởng xanh và phát triển đô thị bền vững cần được chú trọng, từ giao thông công cộng, quản lý chất lượng không khí, sử dụng năng lượng hiệu quả đến xử lý chất thải và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Mục tiêu tăng trưởng cao là động lực quan trọng, nhưng để duy trì bền vững, Hà Nội cần đồng thời nâng năng suất, tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng và bảo đảm chất lượng sống. Nếu phát huy tốt những yếu tố này, Thủ đô có thể củng cố vị thế là một trung tâm dịch vụ, đổi mới sáng tạo và kết nối kinh tế quan trọng của khu vực.

Trong giai đoạn phát triển mới, nhu cầu vốn sẽ tiếp tục gia tăng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu quả phân bổ và sử dụng vốn. Ngành tài chính – ngân hàng không chỉ cung cấp nguồn lực cho doanh nghiệp mà còn có vai trò hướng dòng vốn vào những lĩnh vực có năng suất và giá trị gia tăng cao như công nghệ, hạ tầng, logistics, sản xuất tiên tiến và chuyển đổi xanh. Để thu hút dòng vốn dài hạn, Hà Nội cũng cần tiếp tục cải thiện tính minh bạch, khả năng dự đoán của chính sách và môi trường kinh doanh.

Các định chế tài chính quốc tế có thể đóng góp thông qua việc kết nối doanh nghiệp với nhà đầu tư, đối tác thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời hỗ trợ thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, quản trị dòng tiền và phòng ngừa rủi ro tỷ giá, lãi suất. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng đang được tái cấu trúc, doanh nghiệp còn phải đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị. Với mạng lưới quốc tế và kinh nghiệm hoạt động tại nhiều thị trường, những ngân hàng như HSBC có thể hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng các tiêu chuẩn này và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Xin cảm ơn bà!