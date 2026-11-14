HSBC rút khỏi thị trường Algeria sau 18 năm hoạt động

Quyết định này nằm trong chiến lược tái cơ cấu toàn cầu của HSBC nhằm tập trung nguồn lực vào những thị trường và lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, tiềm năng tăng trưởng và khả năng sinh lời cao hơn.

Theo thông báo của HSBC Bank Middle East Limited - ngân hàng trực thuộc HSBC đóng trụ sở tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - được công bố trên nền tảng tài chính Zawya, quyết định rút khỏi Algeria được đưa ra sau quá trình đánh giá chiến lược toàn diện đối với hoạt động của chi nhánh này tại thị trường Algeria. Ngân hàng cho biết đã bắt đầu làm việc với các khách hàng để hỗ trợ chuyển giao dịch vụ sang những tổ chức tín dụng phù hợp khác tại Algeria, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với khách hàng, nhân viên và cơ quan quản lý trong suốt quá trình chuyển đổi. Thời điểm hoàn tất kế hoạch rút khỏi thị trường Algeria được công bố.

HSBC bắt đầu hoạt động tại Algeria từ tháng 8/2008, sau khi được Ngân hàng Trung ương Algeria cấp phép vào tháng 6 cùng năm. Năm 2010, HSBC mở thêm chi nhánh tại khu vực Hydra, thủ đô Algiers. Đến năm 2019, hai cơ sở được sáp nhập thành một chi nhánh duy nhất tại khu thương mại Bab Ezzouar.

Khác với các ngân hàng thương mại phục vụ rộng rãi khách hàng cá nhân, HSBC tại Algeria chủ yếu tập trung vào lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp, phục vụ các tập đoàn lớn trong nước, công ty đa quốc gia và các tổ chức có liên quan đến chính phủ. Các dịch vụ chính gồm thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền, giao dịch ngoại hối và tiếp cận thị trường tài chính quốc tế.

Việc HSBC rời Algeria diễn ra trong bối cảnh tập đoàn đang tiếp tục đơn giản hóa cơ cấu hoạt động, điều chỉnh danh mục đầu tư và tập trung vào những thị trường có triển vọng kinh doanh tốt hơn. HSBC hiện vẫn duy trì hiện diện tại 9 quốc gia thuộc khu vực Trung Đông-Bắc Phi và Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có UAE, Saudi Arabia và Ai Cập.