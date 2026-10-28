HPU2 tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng cơ hội học tập trong môi trường đa văn hóa

Trong năm 2025 và 2026, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (HPU2) tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ và giao lưu học thuật. Các hoạt động được triển khai với đối tác tại Pháp, Vương quốc Anh, Trung Quốc, Philippines và Hoa Kỳ, tạo thêm cơ hội để người học tiếp cận chương trình đào tạo quốc tế, trải nghiệm môi trường giáo dục đa dạng và nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ.

Với hoạt động hợp tác quốc tế đa dạng, Nhà trường từng bước mở rộng không gian học tập, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và gắn hoạt động đào tạo với yêu cầu hội nhập.

Giáo sư Alandeom W. Oliveira, Đại học Bang New York tại Albany, Hoa Kỳ báo cáo tại Hội thảo "Dạy và học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam -VietESL 2025 - Thực tiễn, cơ hội và thách thức".

Giáo sư Phan Thành Nam, Đại học Ludwig Maximilian München (LMU Munich), Đức trình bày Bài giảng đại chúng tại HPU2.

Liên kết đào tạo quốc tế, mở rộng cơ hội học tập sau đại học

Một trong những hướng hợp tác nổi bật của HPU2 là triển khai các chương trình đào tạo liên kết với trường đại học nước ngoài, tạo điều kiện để người học tiếp cận chương trình chuyên sâu và môi trường học thuật quốc tế.

Với Đại học Limoges (Pháp), HPU2 triển khai chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ Toán học và Ứng dụng, chuyên ngành Tính toán Ký hiệu Thuật toán và Tối ưu hóa Số (ACSYON), trên cơ sở thỏa thuận cụ thể được hai bên ký ngày 8/4/2024. Chương trình kéo dài hai năm, kết hợp học tập tại HPU2 với đào tạo trực tuyến và học tập trực tiếp tại Pháp. Học viên được cấp bằng thạc sĩ do Đại học Limoges trực tiếp cấp.

Trong năm thứ nhất, người học học song song tại HPU2 và tham gia các học phần trực tuyến bằng tiếng Anh, tương đương 24 tín chỉ ECTS, do giảng viên Đại học Limoges trực tiếp giảng dạy. Nội dung đào tạo gồm học máy (Machine Learning), Python và TensorFlow, tối ưu hóa, quá trình ngẫu nhiên cùng các lĩnh vực liên quan. Sinh viên tham gia chương trình được miễn 100% học phí năm thứ nhất tại Đại học Limoges.

Sang năm thứ hai, sinh viên chuyển tiếp sang Pháp học trực tiếp trong học kỳ I với chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh; học kỳ II dành cho thực tập tại phòng thí nghiệm hoặc doanh nghiệp ở Pháp hay quốc tế. Người học được hưởng mức học phí ưu đãi áp dụng như sinh viên nội địa Pháp. Mô hình này tạo cơ hội kết hợp kiến thức chuyên môn với trải nghiệm nghiên cứu, thực hành trong môi trường quốc tế.

Ở lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học môn Tiếng Anh (TESOL) giữa HPU2 và Đại học Plymouth Marjon (Vương quốc Anh) hướng tới phát triển năng lực giảng dạy chuyên sâu và sử dụng tiếng Anh học thuật. Chương trình kéo dài 1,5 năm, tương đương 180 tín chỉ UK, được tổ chức theo hình thức đào tạo kết hợp (Blended Learning) và do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép.

Học viên được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên từ Việt Nam và Vương quốc Anh, chú trọng phát triển tư duy phản biện, năng lực chuyên môn và kỹ năng sử dụng tiếng Anh học thuật trong môi trường quốc tế. Chương trình cũng mở ra cơ hội thực tập ngắn hạn hai tháng tại Đại học Plymouth Marjon dành cho học viên đáp ứng yêu cầu về học thuật và tài chính. Lịch học cuối tuần tạo điều kiện để người đang đi làm có thể tham gia học tập.

Trao đổi sinh viên, thực tập sư phạm gắn với trải nghiệm thực tế

Bên cạnh các chương trình đào tạo liên kết, HPU2 duy trì và mở rộng hoạt động trao đổi sinh viên, thực tập sư phạm quốc tế và giao lưu văn hóa. Đây là những hoạt động giúp người học tiếp cận phương pháp giáo dục khác nhau, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và phát triển năng lực giao tiếp liên văn hóa.

Đoàn công tác Trường Hoa Văn Côn Minh (Trung Quốc) thăm và làm việc tại HPU2.

Trong hợp tác với Trường Hoa Văn Côn Minh (Trung Quốc), từ tháng 10/2023 đến nay, đối tác đã tài trợ học bổng toàn phần một học kỳ cho 26 sinh viên Khoa Tiếng Trung Quốc HPU2 sang học tập trực tiếp tại Trung Quốc. Nhóm sinh viên được trao học bổng gồm 9 sinh viên khóa K48, 11 sinh viên khóa K49, 3 sinh viên khóa K50 và 3 sinh viên khóa K51.

Hợp tác giữa hai trường còn được mở rộng sang bồi dưỡng đội ngũ. Đầu tháng 8/2026, 9 giảng viên Khoa Tiếng Trung Quốc HPU2 tham dự khóa bồi dưỡng giáo viên khu vực biên giới với chủ đề “Phương pháp giảng dạy tiếng Trung thú vị và tích hợp đa phương tiện”, do Hội Liên hiệp Hoa kiều Hải ngoại tỉnh Vân Nam chủ trì, Trường Hoa Văn Côn Minh tổ chức. Chương trình giúp giảng viên cập nhật việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số trong giảng dạy, đồng thời bổ sung trải nghiệm văn hóa thực tiễn phục vụ xây dựng bài giảng.

Ngày 13/10/2026, HPU2 tiếp đón và làm việc với đoàn đại biểu Trường Hoa Văn Côn Minh nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thảo luận phương hướng liên kết đào tạo, giao lưu văn hóa trong giai đoạn tiếp theo.

HPU2 cũng triển khai chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa thu với Đại học Bưu chính Viễn thông Trùng Khánh (Trung Quốc), tiếp tục đa dạng hóa đối tác và hình thức giao lưu học thuật quốc tế.

Bên cạnh đó, chương trình thực tập sư phạm quốc tế giữa HPU2 và Đại học Bang Batangas (Batangas State University – BSU), Philippines tiếp tục được triển khai. Ngày 21/9/2026, HPU2 đón đoàn gồm 15 sinh viên và một giảng viên quản lý của BSU tham gia đợt thực tập sư phạm và giao lưu văn hóa năm học 2026–2027. Chương trình được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa hai trường, kế hoạch đào tạo năm học và khung thực tập do BSU đề xuất.

Trong thời gian thực tập, sinh viên Philippines có cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục Việt Nam từ mầm non đến THPT, tìm hiểu phương pháp giảng dạy, quản lý lớp học và thực hành các kỹ năng sư phạm. Chương trình đáp ứng khung 120 giờ thực tập của BSU, với các chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và năng lực.

TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng HPU2 trao Giấy chứng nhận cho các thực tập sinh Philippines.

Ngoài hoạt động chuyên môn, sinh viên hai trường còn tham gia giao lưu văn hóa, chia sẻ các bài đọc, trò chơi dân gian và trải nghiệm đời sống tại gia đình Việt Nam. Ngày 16/10/2026, HPU2 tổ chức tổng kết, trao giấy chứng nhận cho các thực tập sinh sau 26 ngày học tập, giảng dạy và trải nghiệm văn hóa. Phát biểu tại buổi lễ, TS Bùi Kiên Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, ghi nhận tinh thần học hỏi và những đóng góp của đoàn; đồng thời nhấn mạnh vai trò của thực tập quốc tế trong nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và tăng cường quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai trường.

Kết nối chuyên gia, phát triển môi trường ngoại ngữ và giao lưu học thuật

Hợp tác quốc tế tại HPU2 còn được thúc đẩy thông qua các chương trình chuyên gia, trợ giảng và hoạt động kết nối với cơ quan giáo dục quốc tế. Trong đó, Chương trình Fulbright và Văn phòng Tiếng Anh Khu vực (RELO) thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội là những đối tác quan trọng trong hoạt động trao đổi ngôn ngữ, văn hóa và phát triển năng lực giảng dạy tiếng Anh.

Đại diện Phòng Văn hóa thông tin, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội thăm và làm việc tại HPU2.

Trường ĐHSP Hà Nội 2 có buổi làm việc với đại diện Văn phòng Tiếng Anh Khu vực (RELO) - Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Trong hai ngày 15–16/8/2026, HPU2 tổ chức chương trình đón tiếp và giao lưu văn hóa, ngôn ngữ với 22 trợ giảng tiếng Anh người Mỹ thuộc Chương trình Trợ giảng tiếng Anh Fulbright (ETA). Các trợ giảng cùng sinh viên HPU2 tham gia nhiều hoạt động như trải nghiệm đời sống nội trú, giao lưu thể thao, trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ và trao đổi ngôn ngữ. Sinh viên còn có cơ hội thực hành phát âm, nghe – nói theo các chủ đề gần gũi, đồng thời tham gia giờ thực tập giảng dạy cùng sinh viên Khoa Tiếng Anh.

Thông qua những hoạt động này, sinh viên có thêm cơ hội sử dụng tiếng Anh trong bối cảnh thực tế, tìm hiểu văn hóa và phong cách giao tiếp của người bản ngữ. Chương trình cũng tạo không gian giao lưu trực tiếp, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa sinh viên Việt Nam và Hoa Kỳ.

Ông Sean Boda - Tùy viên Văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên tại HPU2

Trước đó, ngày 14/10/2026, HPU2 tiếp tục làm việc và giao lưu với đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cùng Chương trình Fulbright Việt Nam. Tại chương trình, cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường tìm hiểu về Freedom 250 – chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 250 năm Ngày Tuyên bố Độc lập Hoa Kỳ – và tiếp cận thông tin về các chương trình học bổng, trao đổi giảng dạy, nghiên cứu, học tập dành cho giảng viên, sinh viên Việt Nam.

Ngày 6/10/2026, Nhà trường làm việc với đại diện RELO – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, trao đổi về cơ hội hợp tác phát triển chương trình đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ và phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế. Một trong những nội dung được thảo luận là kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế thường niên, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2027, với chủ đề “Từ chính sách giáo dục Tiếng Anh đến thực tiễn EMI, CLIL và đổi mới số trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”. Đại diện RELO cho biết sẽ kết nối chuyên gia uy tín từ Hoa Kỳ và Việt Nam tham gia chương trình.

Tại buổi làm việc, TS Bùi Kiên Cường nhấn mạnh đào tạo tiếng Anh và giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh là những nội dung được Nhà trường quan tâm trong chiến lược phát triển. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh và yêu cầu thúc đẩy tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, hợp tác với RELO được kỳ vọng mở thêm cơ hội đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ và phát triển năng lực đội ngũ.

Song song với việc tăng cường môi trường học tập ngoại ngữ, HPU2 tiếp tục tổ chức các khóa học và kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt 6 bậc dành cho người nước ngoài, phục vụ hoạt động đào tạo và đánh giá năng lực ngôn ngữ cho lưu học sinh quốc tế.

Những kết quả hợp tác quốc tế của HPU2 đã tạo thêm cơ hội học tập, thực hành và giao lưu học thuật cho sinh viên, đồng thời mở rộng điều kiện để giảng viên cập nhật chuyên môn, phương pháp giảng dạy và kinh nghiệm quốc tế, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn tiếp theo.