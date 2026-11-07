Houthi yêu cầu Arab Saudi chuyển 51 tỷ USD để dừng xung đột

Wall Street Journal dẫn lời các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết Arab Saudi đã nhiều lần liên hệ với nhóm vũ trang Houthi nhằm đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột thông qua đàm phán kể từ khi chiến sự leo thang trở lại vào tháng 7.

Tuy nhiên, Houthi đã đưa ra những yêu cầu khắt khe, bao gồm việc Arab Saudi phải chuyển 51 tỷ USD để bù đắp các thiệt hại do những cuộc không kích và nhiều năm phong tỏa gây ra.

Dù số tiền sau đó có sự điều chỉnh, thông điệp của Houthi vẫn khẳng định cái giá để họ rút lui sẽ lên tới hàng chục tỷ USD.

Bên cạnh yêu cầu về tài chính, Houthi còn đòi Arab Saudi công nhận quyền lãnh đạo của lực lượng này tại Yemen.

Điều này đồng nghĩa với việc Riyadh phải chấp nhận sự hiện diện của một đối thủ do Iran hậu thuẫn ngay tại khu vực biên giới phía nam.

Hiện tại, Arab Saudi, Houthi và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đều chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin trên.

Các đòi hỏi từ phía Houthi đẩy Arab Saudi vào thế tiến thoái lưỡng nan trong nỗ lực tìm lối thoát cho cuộc chiến mà nước này khởi xướng từ năm 2015.

Trong tháng 10, Houthi liên tục tiến hành các cuộc tập kích gần như hàng ngày vào lãnh thổ Arab Saudi, nhắm đến các sân bay dân sự và cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco.

Điển hình là vụ tấn công tên lửa vào một doanh trại ở tỉnh Shabwah ngày 19/10, khiến 75 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Trước bối cảnh rủi ro gia tăng ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của các nhà đầu tư, Arab Saudi có rất ít lựa chọn quân sự khả thi để đối đầu với Houthi.

Thái tử Mohammed bin Salman hiểu rõ những thách thức này và không muốn đàm phán toàn diện khi chưa tạo được lợi thế trên chiến trường.

Tuy nhiên, việc điều thêm quân vào Yemen lại mang đến nguy cơ tổn thất lớn và chịu sự phản ứng từ dư luận trong nước.