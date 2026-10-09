Houthi tuyên bố vẫn kiểm soát thành phố cảng Mocha

Phát ngôn viên Houthi Yahya Saree ngày 6/10 khẳng định lực lượng này vẫn kiểm soát toàn bộ các khu vực mới giành được trên thực địa, trong đó có thành phố cảng Mocha. Ông bác bỏ tuyên bố của quân chính phủ Yemen về việc đã đẩy lùi Houthi khỏi những khu vực này.

"Chúng tôi vẫn duy trì kiểm soát với tất cả khu vực đã giành được trên thực địa", ông Saree nói, cáo buộc đối phương đưa ra những tuyên bố về chiến thắng không có thật.

Theo ông Saree, hơn 200 binh sĩ thuộc liên quân do Arab Saudi dẫn đầu đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vài giờ sau các cuộc tập kích của Houthi nhằm vào khu vực Ras al-Ara và Al-Saqia.

Ông mô tả đây là mức thương vong chưa từng có của đối phương trong các trận giao tranh trước đây.

Houthi cũng tuyên bố tấn công các vị trí tập kết của đối phương ở phía đông tỉnh Al-Jawf, phía đông huyện Raghwan thuộc tỉnh Marib, một số khu vực tại tỉnh Taiz và trại Al-Dagharir ở Jizan, Arab Saudi.

Theo ông Saree, các cuộc tập kích gây thiệt hại về nhân lực và khí tài, làm xáo trộn đội hình đối phương và khiến một số binh sĩ đào ngũ.

Ông Saree cho biết, Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay quốc tế Abha của Arab Saudi.

Ông tuyên bố đòn đánh làm gián đoạn hoạt động hàng không tại sân bay, đồng thời cảnh báo toàn bộ lãnh thổ Arab Saudi có thể trở thành mục tiêu, ngoại trừ 2 thành phố thánh địa Mecca và Madinah.

Trước đó, lực lượng chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố đã đẩy Houthi khỏi khu vực eo biển Bab el-Mandeb và thành phố cảng Mocha, nơi nhóm này kiểm soát từ tháng 9.

Quân chính phủ Yemen cho biết, tại tỉnh Taiz, khoảng 100 thành viên Houthi thiệt mạng và 150 người bị thương.

Lực lượng này cũng tuyên bố bắn hạ 5 máy bay không người lái (UAV), đồng thời phá hủy hoặc gây hư hại 6 xe quân sự và 1 xe tăng của Houthi.

Chính phủ Yemen ngày 5/10 tuyên bố mở chiến dịch Bình minh Yemen nhằm khôi phục thể chế nhà nước, giành lại thủ đô Sanaa và chấm dứt việc Houthi kiểm soát lãnh thổ.

Arab Saudi cho biết, khoảng 100 máy bay chiến đấu thuộc liên quân do nước này dẫn đầu đã không kích các vị trí Houthi, phá hủy 324 mục tiêu.

Nội chiến Yemen bùng phát năm 2014 và lắng xuống sau thỏa thuận năm 2022. Giao tranh tái diễn từ tháng 7 sau nhiều năm tương đối yên ắng.

Trong đợt tiến quân tháng trước, Houthi tuyên bố kiểm soát các khu vực ven Biển Đỏ và một số đảo chiến lược gần eo biển Bab el-Mandeb.