Houthi tuyên bố tiêm kích Saudi Arabia trúng tên lửa, có nguy cơ rơi

Tên lửa được phóng bởi lực lượng Houthi tại Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Theo tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Saree, cho biết lực lượng này đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào máy bay quân sự của Saudi Arabia.

Ông Saree khẳng định mục tiêu là một tiêm kích Eurofighter Typhoon cất cánh từ căn cứ không quân Taif của Saudi Arabia.

Người phát ngôn Houthi tuyên bố chiếc máy bay đã bị tên lửa đánh trúng trực tiếp trên không phận tỉnh Saada, miền bắc Yemen, và có nguy cơ rơi.

Tuy nhiên, Houthi chưa công bố bằng chứng độc lập xác nhận chiếc tiêm kích bị hư hại hoặc mất khả năng hoạt động. Hiện cũng chưa có thông tin xác thực về tình trạng phi công và vị trí của máy bay.

Đến thời điểm bản tin được công bố, phía Saudi Arabia chưa đưa ra xác nhận về vụ việc.

Tuyên bố của Houthi được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa lực lượng này và Saudi Arabia vẫn diễn biến phức tạp.

Thông tin về vụ tấn công và tình trạng của chiếc Eurofighter Typhoon hiện mới xuất phát từ phía Houthi, chưa được xác minh độc lập.