Ngày 22/11, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành hai chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu tại Saudi Arabia, trong đó có nhà máy lọc dầu Rabigh ở bờ biển phía Tây và một trạm radar tại khu vực Al-Dawasir, miền Trung nước này.

Người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree cho biết cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Rabigh đã đánh trúng mục tiêu. Nhóm này cũng tuyên bố chiến dịch nhằm vào cơ sở radar tại Al-Dawasir được triển khai theo hai giai đoạn và đã đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, Houthi không cung cấp thông tin cụ thể về thời điểm, phương tiện được sử dụng cũng như mức độ thiệt hại tại các địa điểm nói trên.

Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo đã đánh chặn và phá hủy các UAV được phóng nhằm vào khu vực Riyadh và miền Nam Saudi Arabia. Giới chức nước này chưa đưa ra xác nhận về tuyên bố của Houthi liên quan đến nhà máy lọc dầu Rabigh và cơ sở radar.

Rabigh là nơi đặt tổ hợp lọc dầu và hóa dầu Petro Rabigh, do Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco và Công ty hóa chất Sumitomo của Nhật Bản phát triển. Nằm cách thành phố Jeddah khoảng 165 km về phía Bắc, bên bờ Biển Đỏ, cơ sở này có vai trò quan trọng trong hoạt động lọc hóa dầu và xuất khẩu năng lượng của Saudi Arabia.

Trong những tháng gần đây, Houthi nhiều lần tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia, trong đó có đường ống dẫn dầu Đông - Tây và các nhà máy lọc dầu tại Jazan và Ras Tanura. Tuy nhiên, Riyadh chưa xác nhận các cơ sở này bị tấn công.

Những diễn biến trên làm gia tăng quan ngại về nguy cơ các cơ sở năng lượng và tuyến vận tải chiến lược tại khu vực Biển Đỏ tiếp tục trở thành mục tiêu trong vòng xoáy căng thẳng an ninh ở Trung Đông.