Houthi tuyên bố tấn công Riyadh và Yanbu, căng thẳng với Saudi Arabia leo thang

Theo kênh truyền hình Al-Masirah do Houthi điều hành, người phát ngôn quân sự của lực lượng này Yahya Sarea cho biết các cuộc tấn công sử dụng “một số lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái (UAV)”. Theo ông, một cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu mà Houthi gọi là “nhạy cảm” tại Riyadh, trong khi cuộc tấn công còn lại nhằm vào một cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại Yanbu, trung tâm công nghiệp và năng lượng lớn trên bờ Biển Đỏ.

Ông Sarea tuyên bố các cuộc tấn công đã đạt mục tiêu và cho biết xảy ra nhiều vụ cháy tại các địa điểm bị nhắm tới. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Tuyên bố của Houthi được đưa ra sau khi người dân Riyadh nghe thấy hai tiếng nổ trong ngày 19/9. Sau vụ nổ thứ hai, khói được nhìn thấy bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở phía Đông Bắc thủ đô, trong khi một số chuyến bay bị hoãn. Giới chức Saudi Arabia trước đó đã phát cảnh báo nguy cơ trên không đối với Riyadh và sau đó thông báo tình hình nguy hiểm đã qua.

Trong tuyên bố sau đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo của Houthi nhằm vào Riyadh, đồng thời ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào Baish, Taif, Farasan và Yanbu. Người phát ngôn liên quân Turki Al-Maliki cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào “dân thường và các mục tiêu dân sự”, đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành “các biện pháp phù hợp” để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo.

Về phần mình, ông Yahya Sarea bác bỏ cáo buộc Houthi cố ý nhằm vào dân thường và cho biết các cuộc tấn công nhằm vào Riyadh là hành động đáp trả các cuộc không kích của Saudi Arabia nhằm vào các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen. Ông tuyên bố Houthi sẽ tiếp tục các hoạt động đáp trả theo chiến lược “leo thang đáp trả leo thang” cho đến khi Saudi Arabia chấm dứt các cuộc không kích và dỡ bỏ các hạn chế đối với Yemen.

Đây là diễn biến mới trong căng thẳng giữa Houthi và Saudi Arabia, bắt đầu gia tăng từ tháng 7. Houthi sau đó tuyên bố cấm tàu thuyền Saudi Arabia hoạt động qua eo biển Bab al-Mandab và tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu và cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia.