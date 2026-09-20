Houthi tuyên bố tấn công các vị trí nhạy cảm ở thủ đô của Ả-rập Xê-út

Vị trí gần sân bay ở thủ đô của Ả-rập Xê-út bị tấn công. (Ảnh: Reuters)

Ả-rập Xê-út phát cảnh báo trong đêm 19/9 về nguy cơ xảy ra các mối đe dọa quanh Riyadh, khi các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào vương quốc này gia tăng.

Video và hình ảnh được đưa lên mạng xã hội cho thấy cột khói đen khổng lồ bốc lên ở khu vực nơi có đường cao tốc dẫn tới sân bay, nhà ga chính và các cơ sở khác. Tại một thời điểm trong video, có thể nhìn thấy lửa bốc lên phía sau những vật thể có vẻ là bồn chứa nhiên liệu.

Houthi không nói rõ mục tiêu nào ở Riyadh đã bị tấn công, nhưng tuyên bố họ cũng đã tấn công cơ sở của Aramco tại thành phố Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Đó là một trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Ả-rập Xê-út.

Houthi nói chiến dịch này là để đáp trả cuộc tấn công vào thủ đô Sanaa của Yemen.

Liên minh quân sự do Ả-rập Xê-út dẫn đầu cho biết hệ thống phòng không của họ đã phá hủy tên lửa mà Yemen phóng về phía Riyadh trong sáng sớm 20/9.

Trong một tuyên bố, liên minh cũng cho biết họ đã ngăn chặn những cuộc tấn công nhằm vào dân thường tại các thành phố Bish và Farasan ở phía tây nam, Taif ở phía tây, và Yanbu trên bờ Biển Đỏ. Liên minh không cho biết có thiệt hại nào xảy ra hay không.

Lực lượng phòng vệ dân sự Ả-rập Xê-út đã gửi cảnh báo qua điện thoại trong đêm về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công từ trên không vào Riyadh và thành phố Al-Kharj ở phía đông thủ đô. Phóng viên Reuters tại khu vực Olaya của Riyadh cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ.

Houthi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ả-rập Xê-út kể từ khi tuyên bố phong tỏa hải quân với Riyadh từ tháng 7.

Những cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Ả-rập Xê-út, cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động vận tải biển, gây ra những mối đe dọa mới đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu và đe dọa tuyến đường thay thế chính trên Biển Đỏ dành cho hoạt động xuất khẩu từ vùng Vịnh, trong bối cảnh giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa.

Ngày 19/9, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nói rằng Ả-rập Xê-út có thể có nhu cầu về quân sự do để đối phó các cuộc tấn công của Houthi, và Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ theo hiệp ước quốc phòng 3 bên.

Chưa rõ Thổ Nhĩ Kỳ có thể hỗ trợ gì. Trong cuộc phỏng vấn với đài NTV, ông Fidan cho biết nhu cầu của Ả-rập Xê-út có thể bao gồm “một số vấn đề kỹ thuật”.

Thỏa thuận ba bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Ả-rập Xê-út và Pakistan, được ký vào tháng trước, có điều khoản quy định bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ quốc gia nào trong ba nước sẽ bị coi là tấn công nhằm vào cả ba nước.

Iran muốn đàm phán

Houthi hiện kiểm soát toàn bộ bờ biển Yemen trên Biển Đỏ, sau một cuộc tiến công chớp nhoáng trong tháng này. Houthi cáo buộc không quân Ả-rập Xê-út đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích nhằm vào họ trong những ngày gần đây.

Giao tranh giữa Houthi và Ả-rập Xê-út mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến rộng lớn hơn ở khu vực, bắt đầu từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran vào cuối tháng 2.

Ông Mohsen Rezaei - Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, nói với Al Jazeera trong cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 19/9 rằng Tehran muốn cuộc chiến giữa Ả-rập Xê-út và Houthi chấm dứt. Ông cho biết Yemen cũng muốn đạt được thỏa thuận với Ả-rập Xê-út.

Ông Rezaei nói Iran đã thông báo với các bên trung gian về những điều kiện của Tehran để nối lại việc đàm phán với Mỹ, trong đó có yêu cầu “chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận”.

Ông Rezaei cho biết việc tham vấn với các bên trung gian Qatar và Pakistan vẫn đang tiếp diễn, và Tehran đang chờ phản hồi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.