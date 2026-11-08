Houthi tuyên bố tấn công các cơ sở dầu mỏ và sân bay tại Saudi Arabia

Theo hãng tin AFP, người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree cho biết các chiến dịch này nhằm vào nhiều mục tiêu, trong đó có sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh và các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn Saudi Aramco tại Riyadh và Khurais. Một trạm bơm dầu số 8 tại khu vực Dawadmi cũng nằm trong danh sách mục tiêu được lực lượng này công bố.

Ngoài ra, Houthi tuyên bố đã tấn công một doanh trại của Vệ binh Quốc gia Saudi Arabia tại tỉnh Najran, cùng các vị trí tập trung lực lượng quân sự Saudi Arabia tại hai tỉnh Marib và Al-Jawf của Yemen. Các cuộc tấn công được thực hiện bằng nhiều loại vũ khí, gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV.

Trong khi đó, liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa do Houthi phóng về phía tỉnh Riyadh. Hiện chưa có thông tin xác nhận độc lập về mức độ thiệt hại tại các cơ sở dầu mỏ, sân bay và mục tiêu quân sự mà Houthi tuyên bố đã tấn công.

Các diễn biến trên đánh dấu sự gia tăng căng thẳng trong các hoạt động quân sự xuyên biên giới giữa Houthi và Saudi Arabia, đồng thời làm dấy lên quan ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động hàng không trong khu vực.

Xung đột tại Yemen bùng phát trở lại từ tháng 7 vừa qua, đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia này. Theo Liên Hợp Quốc, ít nhất 1.600 người đã thiệt mạng và hơn 300.000 người phải di dời do xung đột. Tình trạng leo thang xung đột tại Yemen, cũng làm dấy lên lo ngại về an ninh của eo biển Bab Al-Mandab, một tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.