Houthi tuyên bố Saudi Arabia tiến hành 47 cuộc không kích trong 24 giờ

Theo lực lượng Houthi, Saudi Arabia đã tiến hành 47 cuộc không kích trong 24 giờ qua, nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự, mạng lưới viễn thông và trường học tại các tỉnh Taiz, Saada và Al Jawf của Yemen.

Người phát ngôn quân sự Houthi ngày 2/10 cho biết các cuộc không kích được thực hiện bằng máy bay chiến đấu F-15 và Typhoon. Quan chức này nói tổng số các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa của Saudi Arabia kể từ khi đợt leo thang mới nhất bắt đầu đã vượt 1.250 cuộc.

Hãng thông tấn Saba do Houthi điều hành đưa tin thủ đô Sanaa và một số tỉnh khác của Yemen cũng bị tấn công. Những cột khói được cho là bao phủ bầu trời đêm, trong khi ba tiếng nổ lớn được cho là vang lên tại thủ đô Yemen.

Phía quân đội Yemen sau đó tuyên bố lực lượng không quân đã tiến hành 20 cuộc không kích nhằm vào các nhân sự và phương tiện của Houthi tại tỉnh Taiz. Các lực lượng vũ trang Yemen đồng thời kêu gọi người dân tránh những tuyến đường được Houthi sử dụng do các hoạt động quân sự đang diễn ra.

Ở chiều ngược lại, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cáo buộc Houthi tấn công một trạm phân phối điện tại Medina. Theo phía Saudi Arabia, một máy bay không người lái (UAV) đã đánh trúng trạm phân phối điện Taiba, cơ sở cung cấp điện cho Nhà thờ Hồi giáo Nhà Tiên tri. Vụ việc khiến một máy biến áp ngừng hoạt động nhưng không ảnh hưởng đến toàn bộ mạng lưới điện.

Trong một diễn biến khác, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã đánh chặn và phá hủy 2 tên lửa đạn đạo cùng 4 UAV do Houthi phóng. Theo thông tin được đăng trên mạng xã hội X, các mục tiêu bị đánh chặn tại khu vực gần các cơ sở năng lượng và dầu mỏ ở thành phố Jazan, miền Nam Saudi Arabia. Một số tên lửa đạn đạo khác cũng bị đánh chặn tại Khamis Mushait, Tây Nam Saudi Arabia.

Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng chính phủ Yemen và Houthi gia tăng, với cường độ được cho là cao nhất trong những tuần gần đây.