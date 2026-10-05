Houthi tuyên bố ra đòn trả đũa 'đau đớn' vào sâu trong lãnh thổ Saudi Arabia

Hình ảnh trích từ video cho thấy tên lửa siêu thanh do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Chuẩn tướng Yahya Saree, người phát ngôn quân sự của Houthi, thông báo lực lượng này đã thực hiện hai chiến dịch bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Saudi Arabia.

Theo kênh Al-Masirah của Yemen, trong tuyên bố do ông Yahya Saree công bố, Houthi cáo buộc Saudi Arabia tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Yemen.

Theo tuyên bố, trong 12 giờ trước đó, hơn 50 cuộc tấn công bằng đường không và tên lửa đã nhằm vào thủ đô Sanaa cùng các tỉnh Al-Jawf, Taiz, Amran, Hajjah và Saada, đưa tổng số cuộc tấn công kể từ khi căng thẳng leo thang lên 1.460.

Houthi cho biết để đáp trả, lực lượng này đã tiến hành hai chiến dịch quân sự bằng nhiều tên lửa và UAV. Trong chiến dịch thứ nhất, Houthi tuyên bố tấn công một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại Riyadh, thủ đô Saudi Arabia. Chiến dịch thứ hai nhằm vào một cơ sở của Aramco tại khu vực Khurais.

Ông Yahya Saree tuyên bố: “Cả hai chiến dịch đều đạt được mục tiêu. Các cuộc tấn công có độ chính xác cao và gây ra những đám cháy lớn tại các khu vực bị đánh trúng”.

Đây là tuyên bố từ phía Houthi và hiện chưa có xác nhận độc lập về mức độ thiệt hại tại các cơ sở của Aramco.

Houthi cho biết lực lượng này sẽ tiếp tục sử dụng tên lửa và UAV do Yemen sản xuất để tấn công các cơ sở và hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia. Lực lượng này cũng tuyên bố đã chứng minh khả năng đánh trúng mục tiêu chính xác và xuyên qua các hệ thống đánh chặn và đối phó do phương Tây cung cấp.

Theo tuyên bố, các chiến dịch nhằm vào Saudi Arabia sẽ tiếp tục, bao gồm các cuộc tấn công vào những khu vực tập trung lực lượng, cho đến khi các hoạt động quân sự nhằm vào Yemen chấm dứt và các biện pháp phong tỏa đối với nước này được dỡ bỏ.

Tuyên bố của Houthi được đưa ra sau một loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển Sanaa vào chiều 3/10 theo giờ địa phương. Người dân cho biết đã nghe thấy hơn 7 vụ nổ trong thời gian ngắn, cùng với tiếng máy bay chiến đấu trên không và khói bốc lên từ các khu vực miền núi Al-Nahdayn và Jabal Attan, những vị trí quân sự quan trọng do Houthi kiểm soát.

Khói bốc lên từ một vị trí quân sự ở khu vực Al-Siyanah sau cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi tại thủ đô Sanaa, Yemen. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN phát

Trong khi đó, Houthi và lực lượng chính phủ Yemen tiếp tục giao tranh trong ngày 3/10 nhằm giành quyền kiểm soát các cao điểm trọng yếu ở tỉnh Taiz, phía Tây Nam. Lực lượng chính phủ Yemen, phần lớn được Saudi Arabia hậu thuẫn, đã tuyên bố một loạt hoạt động quân sự mới nhằm vào các vị trí của Houthi trên khắp đất nước.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 3/10, người phát ngôn của lực lượng chính phủ Yemen Majid al-Nuzaili cho biết quân đội đã thực hiện 257 cuộc tấn công nhằm vào các vị trí, hoạt động di chuyển quân và khí tài của Houthi, sử dụng máy bay chiến đấu, UAV, pháo binh, tên lửa và hệ thống rocket phóng loạt.

Ông al-Nuzaili tuyên bố ít nhất 700 thành viên Houthi đã thiệt mạng hoặc bị thương, trong khi 170 phương tiện quân sự cùng các thiết bị khác bị phá hủy. Đây là số liệu do phía lực lượng chính phủ Yemen công bố và chưa có xác nhận độc lập.

Phản hồi các tuyên bố của Houthi, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho rằng thông tin lực lượng này tấn công các mục tiêu tại Riyadh nhằm “đánh lạc hướng” khỏi những tổn thất mà Houthi đang phải gánh chịu trên chiến trường.

Trả lời báo Asharq Al-Awsat, người phát ngôn của liên quân Arab Turki Al-Maliki cho rằng những tổn thất về người của Houthi tại tỉnh Taiz, phía Tây Nam Yemen, và trên các mặt trận khác đang khiến lực lượng này tìm kiếm những “chiến thắng ảo tưởng”.

Ông Al-Maliki cho rằng các tuyên bố của Houthi nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi những tổn thất của lực lượng này, sự bất bình ngày càng tăng trong công chúng đối với các hoạt động của Houthi và những mối liên hệ mà phía liên quân cáo buộc là với các chương trình nghị sự bên ngoài.