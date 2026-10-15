Houthi tuyên bố bắn trúng tiêm kích Typhoon của Arab Saudi

Hãng thông tấn Anadolu ngày 15/10 dẫn tuyên bố của lực lượng Houthi tại Yemen cho biết, nhóm này đã sử dụng tên lửa đất đối không tấn công một tiêm kích Typhoon của Không quân Arab Saudi khi máy bay đang hoạt động trên bầu trời tỉnh Saada, miền Bắc Yemen.

Trong tuyên bố, Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree khẳng định tên lửa đã đánh trúng trực tiếp chiếc tiêm kích, khiến máy bay có nguy cơ rơi. Chiếc Typhoon này được cho là cất cánh từ căn cứ không quân Taif ở miền Tây Arab Saudi trước khi bị lực lượng phòng không Houthi phát hiện và tấn công tại tỉnh Saada.

Một tên lửa của Houthi được phóng đi. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Reuters

Tuy nhiên, Người phát ngôn Houthi không công bố bằng chứng độc lập xác nhận tình trạng của chiếc máy bay sau vụ tấn công. Giới chức Arab Saudi cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố trên.

Được biết, trong ngày 14/10, Houthi tuyên bố tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở Thủ đô Riyadh của Arab Saudi. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nhóm vũ trang này gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng hàng không và năng lượng của quốc gia vùng Vịnh.

Theo thống kê của Anadolu dựa trên các thông báo chính thức, từ ngày 5 - 11/10, đã có 10 vụ tấn công nhằm vào năm sân bay tại Arab Saudi, khiến 20 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.

Giới chức Arab Saudi đã buộc phải gia hạn đóng cửa sân bay quốc tế King Khalid đến ngày 17/10, trong khi nhiều hãng hàng không quốc tế đình chỉ hoặc hủy các chuyến bay đến Riyadh.

Trước đó, theo Reuters, tối 13/10, một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Houthi đã đánh trúng khu phức hợp trụ sở tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại thành phố Dhahran, miền Đông Arab Saudi, gây hỏa hoạn và làm hư hại nhiều tầng của một tòa nhà văn phòng.

Ở chiều ngược lại, liên quân do Arab Saudi dẫn đầu đã mở rộng các cuộc không kích nhằm vào những khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen, trong đó có các kho nhiên liệu và cơ sở hạ tầng dầu khí gần Thủ đô Sanaa và cảng Ras Isa.

Diễn biến trả đũa qua lại làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng, đe dọa an ninh hàng không, nguồn cung năng lượng và hoạt động vận tải tại khu vực Trung Đông.