Houthi tuyên bố bắn trúng tiêm kích của Saudi Arabia

Tên lửa được phóng bởi lực lượng Houthi tại Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Theo người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree, các mục tiêu còn bao gồm cơ sở của Aramco tại Dhahran và nhà máy lọc dầu ở Riyadh. Ông tuyên bố các cuộc tập kích gây hỏa hoạn và thiệt hại, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công sân bay và cơ sở dầu mỏ Saudi Arabia trong những ngày tới.

Houthi nói đây là hành động đáp trả các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu nhằm vào Sanaa và những khu vực khác tại Yemen do lực lượng này kiểm soát.

Nhà chức trách Saudi Arabia cho biết một tòa nhà của Aramco tại Dhahran xảy ra hỏa hoạn nhỏ sau vụ tấn công. Mảnh vỡ từ 2 tên lửa hành trình bị đánh chặn tại Riyadh khiến 4 người bị thương và làm hư hại 15 ngôi nhà.

Trong diễn biến liên quan, Houthi ngày 15-10 tuyên bố đã phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia trên không phận tỉnh Saada, miền bắc Yemen. Tuy nhiên, Riyadh chưa xác nhận thông tin, và tình trạng chiếc máy bay vẫn chưa được xác minh độc lập.

Căng thẳng giữa hai bên tiếp tục gia tăng sau các đợt không kích và tập kích qua lại trong những ngày gần đây.