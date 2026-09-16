Houthi tuyên bố bắn hạ tiêm kích F-15 của Saudi Arabia tại Marib

Máy bay chiến đấu F-15. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

The EurAsian Times, nếu được xác nhận, đây sẽ là chiếc tiêm kích F-15 thứ năm bị bắn hạ trong năm nay giữa lúc xung đột tại Trung Đông tiếp diễn.

Phát ngôn viên quân sự Houthi Yahya Saree cho biết lực lượng này đã tập kích một chiếc F-15 của Saudi Arabia khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự nhằm hỗ trợ các chiến dịch của Riyadh tại Marib.

"Quân đội Yemen đã thành công trong việc bắn hạ một tiêm kích F-15 Saudi Arabia", ông Saree tuyên bố trên mạng xã hội, đồng thời cáo buộc Saudi Arabia tiến hành khoảng 450 cuộc không kích.

Theo phát ngôn viên Houthi, máy bay bị nhắm mục tiêu bằng một tên lửa không đối không do lực lượng địa phương chế tạo. Tuy nhiên, hiện chưa có nguồn tin độc lập xác nhận chiếc F-15 đã bị bắn hạ hoặc thông tin về số phận tổ bay.

Tuyên bố của Houthi cho biết vụ việc xảy ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng này và Saudi Arabia tiếp tục diễn biến căng thẳng tại Yemen.

Ông Saree cũng bác bỏ cáo buộc Houthi tấn công thành phố linh thiêng Mecca trong tuần này, khẳng định các mục tiêu của lực lượng này là cơ sở dầu mỏ và căn cứ quân sự của Saudi Arabia, nằm cách xa các địa điểm linh thiêng.

Trước đó, Mỹ được cho là đã mất bốn F-15 Strike Eagle trong xung đột Trung Đông. Ba chiếc bị rơi do hỏa lực nhầm từ lực lượng đồng minh, trong khi một chiếc khác bị quân đội Iran bắn hạ. Mỹ sau đó giải cứu được cả phi công và sĩ quan điều khiển.

Tiêm kích F-15 Strike Eagle là biến thể tấn công của dòng tiêm kích F-15 do McDonnell Douglas phát triển, có khả năng thực hiện cả nhiệm vụ không chiến và tấn công mặt đất. Đây là một trong những dòng tiêm kích chủ lực của nhiều quốc gia Trung Đông.

Saudi Arabia hiện vận hành biến thể F-15SA, được phát triển từ F-15E Strike Eagle hai chỗ ngồi. Phiên bản này được đánh giá là một trong những biến thể F-15 hiện đại nhất, kết hợp nhiều đặc điểm từ F-15SG của Singapore và F-15K Slam Eagle của Hàn Quốc.

Không quân Hoàng gia Saudi Arabia từng ghi nhận nhiều vụ tai nạn liên quan đến tiêm kích F-15. Tháng 12 năm ngoái, Bộ Quốc phòng nước này thông báo một chiếc F-15 gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện tại căn cứ King Abdulaziz ở Dhahran, khiến hai thành viên tổ bay thiệt mạng.

Đây là vụ rơi F-15 thứ hai của Saudi Arabia trong năm 2025. Trước đó, một chiếc F-15SA gặp nạn trong cuộc diễn tập hồi tháng 7 gần căn cứ King Khalid ở Khamis Mushait, cách Riyadh khoảng 815 km về phía Tây Nam. Toàn bộ thành viên tổ bay thiệt mạng.

Tháng 11/2022, một chiếc F-15S cũng rơi tại khu vực huấn luyện của căn cứ King Abdulaziz do trục trặc kỹ thuật trong một cuộc diễn tập ban đêm. Hai sĩ quan trên máy bay kịp phóng ghế thoát hiểm và không có thương vong dưới mặt đất.

Ngoài Saudi Arabia, Israel và Qatar cũng đang vận hành các biến thể F-15 Strike Eagle tại Trung Đông. Nếu tuyên bố mới nhất của Lực lượng Houthi được xác minh, vụ việc sẽ tiếp tục đặt dòng tiêm kích F-15 trước những thách thức ngày càng lớn khi hoạt động trong môi trường xung đột có mật độ tên lửa và hệ thống phòng không cao.