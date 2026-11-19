Hôm 18/11, liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, tham gia chiến dịch chống lực lượng Houthi, cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công hai tên lửa hành trình. Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi cuộc tập kích kéo dài nhiều tuần qua nhắm vào hạ tầng quân sự, dân sự và ngành công nghiệp dầu mỏ.

Đến cuối ngày, liên minh thông báo tiếp tục ngăn chặn hai máy bay không người lái (UAV) do Houthi phóng về phía khu vực Riyadh và miền nam đất nước. Trước đó, giới chức Ả Rập Xê Út phát đi cảnh báo an ninh đối với tỉnh Sharurah ở phía nam, hiện thông báo đã được dỡ bỏ.

Cột khói đen lớn bốc lên từ khu vực chứa nhiên liệu tại sân bay quốc tế King Khalid, ở Riyadh, Ả Rập Xê Út. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn của Houthi tại Yemen, ông Yahya Saree cũng đăng tải thông tin trên mạng xã hội X, tuyên bố lực lượng này sử dụng tên lửa hành trình tấn công sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh và khu tài chính của thủ đô.

Ông Saree thông tin thêm lực lượng Houthi còn nhắm mục tiêu vào một số địa điểm khác bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.

Theo người dân địa phương, vụ nổ xảy ra bất ngờ, không có bất kỳ cảnh báo nào được phát đi trước đó. Người dân cũng không nhận được tin nhắn cảnh báo qua điện thoại di động.

“Một tiếng nổ vô cùng lớn. Việc nghe thấy tiếng nổ mà không có cảnh báo trước thực sự rất đáng sợ”, cư dân sống ở phía bắc Riyadh kể lại.

Phóng viên AFP cho biết cánh cửa trong nhà cô bất ngờ tự mở, trong khi hệ thống đèn điện bị tắt trong chốc lát sau tiếng nổ. AFP cũng dẫn lời một số cư dân đưa tin mọi người đều nhìn thấy khói bốc lên gần sân bay Riyadh, nằm ở phía Đông Bắc thành phố.

Cuộc tấn công hồi tháng 10 nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh đã khiến 14 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Sự việc buộc sân bay phải đình chỉ hoạt động nhiều chuyến bay trong vòng hai tuần.

Cuộc nội chiến kéo dài tại Yemen, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, từng phần nào lắng dịu sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào năm 2022. Theo thống kê của Liên hợp quốc, kể từ mùa hè đến nay, loạt giao tranh đã khiến hơn 1.600 người thiệt mạng và buộc trên 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

(Nguồn: AFP)