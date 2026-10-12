Houthi tiếp tục tấn công sân bay Saudi Arabia, Mỹ cân nhắc đáp trả

Khói bốc lên tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh. Ảnh: AA

Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, GACA cho biết, 1 công dân Pakistan thiệt mạng và 11 người bị thương trong vụ tấn công trên. Cơ quan này cũng xác nhận một vụ tấn công khác vào sân bay quốc tế King Fahd tại thành phố Dammam, miền Đông Saudi Arabia. Hiện phía Riyadh đang đánh giá mức độ thiệt hại do các vụ tấn công của Houthi gây ra.

Đây là vụ tấn công thứ hai của Houthi trong 2 ngày qua nhằm vào địa điểm này, sau vụ tấn công trước đó khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Houthi đã lên tiếng thừa nhận tiến hành hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào các sân bay và cơ sở năng lượng của Saudi Arabia trong 24 giờ qua.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 11-10, hãng thông tấn quốc gia Saudi Arabia (SPA) đưa tin, Ngoại trưởng Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi về tình hình xung đột leo thang gần đây trong khu vực. Đây là cuộc trao đổi công khai đầu tiên giữa ngoại trưởng 2 nước kể từ khi lực lượng Houthi đẩy mạnh tấn công Saudi Arabia. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Araghchi cam kết Iran sẵn sàng hỗ trợ khởi động đối thoại giữa Saudi Arabia và Yemen, cũng như góp phần thúc đẩy các bên tiến tới giải pháp chính trị.

Sau các vụ tấn công gây thương vong lớn nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc triển khai lực lượng tham gia cùng Saudi Arabia trong chiến dịch đáp trả Houthi tại Yemen. Theo kênh truyền hình MS NOW, một số quan chức Chính phủ Saudi Arabia cho biết, Saudi Arabia đang đề nghị Washington hỗ trợ phòng thủ khẩn cấp.