Houthi tiếp tục tấn công sân bay Riyadh của Saudi Arabia, nhiều nước cảnh báo đi lại

Cơ quan này xác định nạn nhân thiệt mạng là một công dân Pakistan. Trong một tuyên bố, Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia cho biết: “Vụ tấn công đã gây ra thiệt hại về vật chất, hiện đang được đánh giá”. Trước đó, giới chức Saudi Arabia cho biết hai nhà ga hành khách đã bị một vật thể bay đánh trúng, gây ra hỏa hoạn. Vụ việc xảy ra sau cuộc tấn công hôm 11/10 nhằm vào sân bay này, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Lực lượng Houthi tại Yemen đã nhận trách nhiệm về cả hai vụ tấn công.

Trong khi đó, sân bay Jeddah của Saudi Arabia cũng đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, với 156 chuyến bay bị hủy (chiếm 20% tổng số chuyến bay) và 347 chuyến bị hoãn (chiếm 49% tổng số chuyến bay).

Trước diễn biến trên, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này “hết sức thận trọng” khi di chuyển qua các sân bay lớn tại Saudi Arabia. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, nhân viên chính phủ Mỹ tại Saudi Arabia phải được cấp phép đặc biệt khi sử dụng các sân bay ở Riyadh, Jeddah và Dammam. Ô tô cá nhân, tàu hỏa và xe buýt được nêu là những phương án thay thế cho việc di chuyển bằng đường hàng không.

Trong khi đó, Đại sứ quán Anh tại Saudi Arabia khuyến cáo công dân Anh chỉ đến Jeddah, Dammam và các sân bay tại nước này khi thực sự cần thiết, ngoại trừ Sân bay Medina. Cảnh báo tập trung vào một số thành phố và đầu mối giao thông cụ thể, trong bối cảnh an ninh khu vực diễn biến phức tạp.

Về mặt ngoại giao, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã điện đàm với người đồng cấp Saudi Arabia, Thái tử Faisal bin Farhan Al Saud, về tình hình căng thẳng leo thang trong khu vực và đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện cho cuộc đối thoại giữa Riyadh và lực lượng Houthi. Trong thông điệp đăng trên Telegram hôm 11/10, ông Araghchi nhấn mạnh rằng việc tiếp tục theo đuổi giải pháp quân sự và bỏ qua các giải pháp chính trị sẽ khiến tình hình thêm phức tạp. Ngoại trưởng Iran cho rằng các cuộc khủng hoảng trong khu vực không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự, đồng thời khẳng định Tehran sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy đối thoại giữa Saudi Arabia và Yemen nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị.

Trước đó, ông Araghchi cũng tuyên bố cuộc chiến của Mỹ không có giải pháp quân sự, đồng thời nhấn mạnh chỉ các cuộc đàm phán dựa trên công lý và sự công bằng mới có thể chấm dứt xung đột.

Sau vụ tấn công gây thương vong nghiêm trọng tại sân bay Riyadh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ xem xét lại vai trò của Washington tại Yemen, đồng thời cân nhắc khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran.