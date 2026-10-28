Houthi tiếp tục tấn công các mục tiêu tại Saudi Arabia

Khói bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, Saudi Arabia (Arập Xêút). Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong một loạt tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Sarea, cho biết lực lượng này đã phóng một tên lửa đạn đạo nhằm vào Bộ Quốc phòng Saudi Arabia tại thủ đô Riyadh, đồng thời tuyên bố tên lửa đã đánh trúng mục tiêu.

Ông Sarea cho biết thêm hai tên lửa đạn đạo khác được phóng nhằm vào các máy bay vận tải quân sự của Saudi Arabia, trong đó một tên lửa nhắm vào mục tiêu tại sân bay Najran, thuộc tỉnh cùng tên, và tên lửa còn lại nhằm vào căn cứ không quân King Khalid ở Khamis Mushait, tỉnh Asir. Người phát ngôn Houthi khẳng định cả hai cuộc tấn công đều đạt mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, ông Sarea tuyên bố một UAV đã tấn công sân bay quốc tế Abha ở tỉnh Asir, phía Tây Nam Saudi Arabia, gây gián đoạn hoạt động khai thác bay. Tuy nhiên, giới chức Saudi Arabia chưa đưa ra xác nhận về các tuyên bố trên của Houthi.

Trước đó, trong ngày 27/10, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi tại Yemen phóng về phía thủ đô Riyadh.

Trong khi đó, lực lượng Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã nối lại chiến dịch tiến công trên bộ gần eo biển Bab al-Mandab vào sáng 27/10, nhằm đẩy lùi lực lượng Houthi khỏi những vị trí còn kiểm soát quanh tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Xung đột tại Yemen kéo dài từ cuối năm 2014, khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa và phần lớn miền Bắc Yemen. Năm 2015, Saudi Arabia dẫn đầu liên quân can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.