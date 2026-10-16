Houthi tiếp nhận công nghệ tiên tiến, lợi dụng hạ tầng để tấn công Saudi Arabia

Binh sỹ Chính phủ Yemen gác tại hiện trường một vụ đánh bom tại Aden. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen ngày 15/10 cho biết lực lượng Houthi đã tiếp nhận công nghệ tiên tiến với sự hỗ trợ từ các bên trong khu vực, đồng thời liệt kê chi tiết các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này và số thương vong dân thường ngày càng gia tăng do những vụ tấn công của Houthi vào Saudi Arabia.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn liên quân - Thiếu tướng Turki Al-Maliki - không nêu đích danh các bên cung cấp công nghệ trong khu vực, cũng như không làm rõ loại công nghệ mà Houthi đã tiếp nhận.

Theo ông, lực lượng này đã thiết lập các kho chứa vũ khí tại những khu vực miền núi ở thủ đô Sanaa, Saada và Amran để làm căn cứ tiến hành những vụ tấn công. Houthi còn tận dụng các cửa hầm và hốc đá tự nhiên trên núi để phóng tên lửa.

Ông al-Maliki tuyên bố trong những ngày gần đây, liên quân đã phá hủy 127 kho chứa của Houthi tại vùng núi cùng nhiều bệ phóng tên lửa nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của lực lượng này.

Tại buổi họp báo, liên quân cũng công bố hình ảnh các đợt không kích vào đường hầm, kho vũ khí và bệ phóng ở Sanaa và Saada, trong đó có các kho chứa tên lửa đạn đạo trên những ngọn núi bao quanh thành phố thủ đô của Yemen, đồng thời trình chiếu video về các chiến dịch nhằm vào những chuyên gia phụ trách phóng tên lửa đạn đạo của Houthi.

Người phát ngôn liên quân còn thông tin thêm về một chiến dịch khác nhằm vào các cơ sở duy trì nỗ lực chiến tranh của Houthi tại Sanaa, Hodeidah và Dhamar.

Theo Tướng al-Maliki, chiến dịch này nhằm đáp trả các vụ tấn công sân bay và hoạt động hàng hải. Ông cáo buộc Houthi lợi dụng cơ sở hạ tầng dân sự và nguồn lực của Yemen cho mục đích quân sự, đồng thời khẳng định liên quân đã xác định được những cơ sở đang được dùng để tiếp tế cho nỗ lực chiến tranh của lực lượng này.

Trong tuyên bố trước đó, liên quân xác định Trạm trung tâm al-Sabaha ở Sanaa, các kho dự trữ nhiên liệu ngầm, bồn chứa cùng các cơ sở vận chuyển và bốc dỡ nhiên liệu là những nơi được sử dụng cho mục đích quân sự.

Liên quân cho rằng Houthi đã chuyển hướng nguồn lực dành cho người dân Yemen để phục vụ những cuộc tấn công Saudi Arabia và hoạt động hàng hải.

Về thiệt hại, Tướng al-Maliki ghi nhận ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 364 người khác bị thương trong các vụ tấn công vào sân bay của Saudi Arabia. Trong đó, 17 người thiệt mạng và hơn 330 người bị thương trong các vụ tấn công Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh, nơi theo ông al-Maliki đã bị nhắm mục tiêu 20 lần kể từ ngày 1/10.

Người phát ngôn liên quân cáo buộc Houthi đã tìm cách tấn công hàng chục sân bay, cơ sở dầu khí và cảng biển trên khắp Saudi Arabia, đồng thời cảnh báo các vụ tấn công sân bay đe dọa tính mạng của hàng nghìn hành khách dân sự.

Theo ông al-Maliki, kể từ khi các chiến dịch bắt đầu, 1.104 tên lửa và 1.135 thiết bị bay không người lái (UAV) đã được phóng về phía Saudi Arabia.

Những vụ tấn công không chỉ nhắm vào các sân bay của Saudi Arabia, mà còn đe dọa sự an toàn của hành khách, trong đó có cả những người hành hương đến 2 thánh đường Hồi giáo Mecca và Madina từ khắp nơi trên thế giới.

Tướng al-Maliki kêu gọi Houthi ngay lập tức chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào dân thường và hạ tầng dân sự. Ông nhấn mạnh liên quân có đủ năng lực đối phó những mối đe dọa từ Houthi và sẽ tiếp tục các chiến dịch để ngăn chặn những đợt tấn công tiếp theo.

Ông cũng tái khẳng định sự ủng hộ của liên quân dành cho chính phủ và các lực lượng vũ trang Yemen được quốc tế công nhận.

Buổi họp báo diễn ra trong bối cảnh các vụ tấn công của Houthi vào Saudi Arabia ngày càng leo thang, trong khi liên quân đẩy mạnh chiến dịch chống lại lực lượng này tại Yemen./.