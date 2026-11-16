Houthi tiến sát thành phố Aden của Yemen, còn cách khoảng 60 km

Các tay súng thuộc lực lượng Houthi. Ảnh: AFP/TTXVN

Tiết lộ với hãng tin AFP vào ngày 15/11, bốn nguồn tin quân sự của lực lượng Chính phủ Yemen cho biết lực lượng Houthi đã giành quyền kiểm soát các quận Al-Maqatirah và Al-Madaribah, đồng thời đang tiếp tục tiến về phía Aden.

Theo các nguồn tin này, lực lượng Houthi hiện đóng quân tại trại Al-Kharaz ở Al-Madaribah, cách thành phố Aden 60 km.

Trước đó, trong ngày 15/11, Chính phủ Yemen thông báo đã tái triển khai các đơn vị từ những khu vực gần eo biển Bab al-Mandab, hoàn tất việc rút quân khỏi địa điểm này.

Số binh sĩ trên được điều chuyển để tăng cường cho các khu vực “nơi tình hình hiện tại đòi hỏi”, với ưu tiên hàng đầu là bảo vệ thành phố Aden cùng các tỉnh lân cận.

Các quan chức quân sự chia sẻ với AFP vào ngày 13/11 rằng lực lượng Chính phủ Yemen đã bắt đầu dựng các công sự bằng bao cát và đào đường hầm xung quanh Aden trong bối cảnh Houthi đẩy mạnh tiến công về phía nam.

Các quan chức cho biết thêm, lực lượng Houthi đã đạt được những bước tiến trên thực địa khi kiểm soát được các vị trí chiến lược tại quận Maqatera, cùng phần lớn diện tích các quận Al-Madhariba và Al-Arah - những quận lớn nhất thuộc tỉnh Lahj ở Tây Nam Yemen. Theo các nguồn tin quân sự từ phía chính phủ, trong những tuần gần đây, lực lượng Houthi đã liên tục tấn công thành phố Aden. Đáng chú ý là vụ tấn công vào ngày 15/10 nhắm vào dinh tổng thống, khiến bốn người thiệt mạng.

Trước đó, vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột năm 2015, lực lượng Houthi từng thực hiện một nỗ lực chiếm giữ Aden nhưng bất thành.

Dọc theo tuyến đường nối giữa Aden và Lahj, hàng chục tòa nhà đã bị phá hủy sau các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng Houthi và các nhóm kháng chiến địa phương, với sự hỗ trợ từ các đợt không kích của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu.

Giao tranh leo thang trở lại hồi tháng 10, khi lực lượng Chính phủ Yemen mở chiến dịch nhằm giành lại các khu vực ven biển chiến lược do Houthi tiến xuống phía Nam trong tháng 9, tìm cách kiểm soát toàn bộ bờ Biển Đỏ của Yemen. Đợt tiến công nhanh đã đưa Houthi áp sát eo biển Bab el-Mandeb.

Giao tranh đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian năm 2022, đồng thời trở thành một mặt trận bất ổn trong cuộc xung đột rộng lớn hơn giữa Mỹ, Israel và Iran. Houthi tiếp tục tấn công các cảng, sân bay và cơ sở dầu khí của Saudi Arabia, trong đó có trung tâm xuất khẩu dầu Yanbu trên Biển Đỏ, gây gián đoạn các chuyến bay và nguồn cung dầu. Đáp lại, Saudi Arabia tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu Houthi tại Yemen.

Tình hình nhân đạo cũng đang xấu đi khi giao tranh gia tăng tại khu vực phía Tây tỉnh Taiz, cũng là nơi tiếp nhận khoảng một nửa trong tổng số 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa trên toàn Yemen do đợt giao tranh mới nhất và vẫn đang bị bao vây. Hàng cứu trợ không thể được đưa vào, trong khi người dân không thể rời đi.

Yemen chìm trong xung đột từ cuối năm 2014, khi lực lượng Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa và phần lớn miền Bắc, buộc chính phủ rút xuống phía Nam. Năm 2015, liên quân do Saudi Arabia đứng đầu can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ. Cuộc xung đột kéo dài khiến Yemen đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới.