Houthi thu giữ xe kháng mìn M-ATV do Mỹ sản xuất

Các video xuất hiện gần đây cho thấy lực lượng Houthi đã thu giữ nhiều phương tiện quân sự do Mỹ sản xuất sau khi kiểm soát thành phố cảng Mokha ở miền tây Yemen vào hôm 10/9. Trong số chiến lợi phẩm có xe kháng mìn Oshkosh M-ATV, phương tiện từng được Mỹ cung cấp cho các lực lượng Yemen được Arab Saudi hậu thuẫn.

Những hình ảnh được công bố cho thấy Houthi đưa các xe M-ATV cùng nhiều phương tiện và vũ khí khác về khu vực Mokha. Một số xe được cho là bị bỏ lại khi các lực lượng đối lập rút khỏi thành phố trong đợt tiến công gần đây của Houthi.

M-ATV là dòng xe kháng mìn chống phục kích địa hình mọi loại do Oshkosh Defense, công ty Mỹ chuyên sản xuất phương tiện quân sự, phát triển. Xe được thiết kế để bảo vệ kíp xe trước mìn, thiết bị nổ tự chế và các cuộc phục kích, đồng thời duy trì khả năng cơ động trên địa hình phức tạp.

Xe sử dụng hệ thống treo độc lập TAK-4, có khả năng hoạt động trên địa hình gồ ghề và đạt độ cao gầm 400 mm. M-ATV có tầm hoạt động gần 500 km, chở được 5 người gồm lái xe, chỉ huy, 3 binh sĩ và có khả năng mang tải 1,8 tấn.

Thiết kế của M-ATV kết hợp khoang kíp xe bọc thép, ghế hấp thụ lực nổ và hệ thống bảo vệ có thể nâng cấp. Nhà sản xuất cho biết xe được phát triển dựa trên yêu cầu tăng khả năng sống sót trước các mối đe dọa từ thiết bị nổ nhưng vẫn bảo đảm tính cơ động.

Mocha thất thủ và Houthi thu được nhiều phương tiện vũ khí từ Arab Saudi

Việc Houthi thu giữ M-ATV không phải hiện tượng mới trong cuộc chiến Yemen. Lực lượng này từng chiếm được các xe M-ATV mang dấu hiệu của Vệ binh Quốc gia Arab Saudi trong những trận giao tranh trước đây.

Đợt thu giữ mới diễn ra trong bối cảnh Houthi đang mở rộng kiểm soát dọc bờ biển phía tây Yemen. Reuters cho biết lực lượng này gần đây đã chiếm thêm nhiều khu vực chiến lược, trong khi các lực lượng chống Houthi rút lui và để lại một lượng lớn vũ khí, phương tiện do Mỹ và Arab Saudi cung cấp.

Việc thiết giáp kháng mìn M-ATV xuất hiện trong tay Houthi cho phép lực lượng này tiếp cận một phương tiện bọc thép có khả năng cơ động cao mà không cần tự phát triển từ đầu. Tuy nhiên, chưa có thông tin độc lập xác nhận số lượng M-ATV Houthi thu giữ hoặc tình trạng kỹ thuật của từng chiếc.

Theo Reuters; The War Zone