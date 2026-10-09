Houthi tập kích sân bay Arab Saudi, máy bay bốc cháy

Reuters ngày 8/10 đưa tin, một máy bay của hãng hàng không quốc gia Saudia Airlines bị hư hại nghiêm trọng do một vụ hoả hoạn trong lúc đang đỗ tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, Arab Saudi.

Cột khói bốc lên tại Riyadh sau một cuộc không kích hồi tháng 9/2026. Ảnh: Reuters

Ba nguồn tin của Reuters cho biết mảnh đạn hoặc vật thể từ một cuộc tấn công đã rơi trúng máy bay. Chưa có thông tin về thương vong trong vụ việc.

Cùng ngày, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay King Khalid. Reuters cho biết đã có một đám cháy lớn kèm khói đen bốc lên từ khu vực sân bay.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu tại Arab Saudi, khi xung đột ở Yemen tiếp tục diễn biến căng thẳng.

Trước đó, giới chức hàng không dân dụng Arab Saudi cho biết các cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh và sân bay Abha khiến 3 người thiệt mạng, 36 người bị thương.

Liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu cho biết đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo hướng về Riyadh và thành phố Khamis Mushait. Tuy nhiên, mảnh vỡ tên lửa rơi xuống một số khu vực, làm hư hại một trường mẫu giáo và khu phức hợp phòng khám y tế tại Riyadh.

Tình hình an ninh khiến một số hãng hàng không quốc tế điều chỉnh lịch khai thác. Lufthansa đình chỉ các chuyến bay đến Riyadh đến ngày 16/10, trong khi Air India hủy các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Arab Saudi ít nhất đến ngày 10/10. Nhiều chuyến bay quốc tế khác cũng bị hủy, gây gián đoạn hoạt động vận tải hàng không.

Trước đó, Houthi cảnh báo các hãng hàng không không sử dụng không phận Arab Saudi, đồng thời đe dọa mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nước này.

Xung đột Yemen bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài sau làn sóng biểu tình năm 2011, trước khi Houthi giành quyền kiểm soát thủ đô Sanaa năm 2014, buộc chính phủ được quốc tế công nhận phải rút lui. Năm 2015, liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu can thiệp nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen, khiến cuộc xung đột kéo dài và trở thành một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới.

Diễn biến mới làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng trong bối cảnh các lực lượng Yemen được Riyadh hậu thuẫn đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm giành lại những khu vực chiến lược ven Biển Đỏ và gần eo biển Bab el-Mandeb. Tuyến hàng hải này có ý nghĩa quan trọng đối với thương mại quốc tế, đặc biệt là hoạt động vận tải hàng hóa giữa châu Á và châu Âu.