Houthi tập kích 'lớn chưa từng thấy' nhằm vào Arab Saudi

Hàng loạt khu vực tại Arab Saudi phát cảnh báo phòng không trong đợt tập kích được lực lượng Houthi mô tả (và các nguồn theo dõi chiến sự đánh giá) là một trong những cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào nước này, kể từ khi giao tranh tái bùng phát.

Ngay từ rạng sáng 19/9, người dân thủ đô Riyadh đã nhận cảnh báo về "mối đe dọa trên không" và được yêu cầu ở trong nhà.

Đây là lần đầu Riyadh phát cảnh báo kiểu này kể từ khi xung đột tại Yemen leo thang trở lại hồi tháng 7.

Các phóng viên AFP nghe thấy 2 tiếng nổ tại Riyadh vào khoảng 3h. Cảnh báo được dỡ sau đó khoảng 30 phút. AP cho biết chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại tại thủ đô sau vụ việc.

Ngoài Riyadh, cảnh báo được ban bố tại Jeddah, Abha, Al Ula, Jazan, Yanbu, Khamis Mushait và Taif. Quần đảo Farasan trên biển Đỏ cũng lần đầu được đưa vào diện cảnh báo. Al Kharj, nơi có căn cứ không quân Prince Sultan, sau đó cũng phát cảnh báo.

Tài khoản Egyosint, chuyên theo dõi diễn biến quân sự tại Trung Đông, nhận định Houthi đã tiến hành đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Arab Saudi.

AMK Mapping, tài khoản theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở, cho rằng sân bay quân sự King Salman ở phía nam Riyadh có thể là một trong những mục tiêu.

Giới chức Arab Saudi và Houthi chưa xác nhận đầy đủ các mục tiêu cũng như kết quả của đợt tập kích.

Những thông tin liên quan đến sân bay quân sự King Salman hiện chủ yếu xuất phát từ các nguồn theo dõi nguồn mở, chưa được Riyadh hoặc Houthi xác nhận.

Trước đó, phát ngôn viên Houthi Yahya Saree cáo buộc tiêm kích F-15 Arab Saudi xuất phát từ căn cứ King Khalid đã thực hiện 26 lần không kích các mục tiêu tại tỉnh Taiz. Ông tuyên bố tổng số đợt không kích của Arab Saudi trong tuần qua lên tới 300 vụ.

Giao tranh giữa Houthi và lực lượng chính phủ Yemen được Arab Saudi hậu thuẫn leo thang từ tháng 7.

Houthi đồng thời tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Arab Saudi và nhắm mục tiêu vào các tàu liên quan nước này trên biển Đỏ.

Đợt leo thang mới diễn ra sau khi Houthi giành quyền kiểm soát nhiều khu vực dọc bờ biển phía tây Yemen, trong đó có cảng Mocha và các vị trí gần eo biển Bab el-Mandeb.

Reuters dẫn số liệu Liên Hợp Quốc cho biết giao tranh mới đã khiến ít nhất 112.000 người phải di dời trong Yemen, trong khi gần 3.000 người vượt biển sang Djibouti.